Герман Хмелёв: «Россия защищает мирных жителей Донбасса»

Депутат Кетовской районной Думы Герман Хмелёв прокомментировал ситуацию, сложившуюся в стране и в мире:

- Каждый день мы с волнением смотрим выпуски новостей. Россия защищает мирных жителей Донбасса. Сейчас уже всем стало понятно, чтобы остановить насилие над жителями ДНР и ЛНР, необходимо убрать источник угрозы – националистический киевский режим. Если бы Россия не начала операцию, Донбасс был бы уничтожен. Задача, которую поставил наш Президент перед армией, – демилитаризация и денацификация Украины. Иначе, со своим и планами производства ядерного оружия – она реальная угроза нашей стране, нашим гражданам. Операция закончится, в России и Украине настанет мир. Призываю всех поддержать наших ребят, рискующих своей жизнью ради нашего будущего. #ZаМир #ZаПрезидента #СвоихНеБросаем