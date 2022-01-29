ГИБДД рекомендует зауральцам соблюдать осторожность на дороге в мороз

В Зауралье установилась по-настоящему морозная январская погода. В связи с низкой температурой воздуха выхлопные газы от транспортных средств слабо рассеиваются, образуя густые клубы дыма. Видимость дороги для водителей и пешеходов снижается в несколько раз, в связи с чем сотрудники ГИБДД призывают зауральцев соблюдать особую осторожность на дороге. Во избежание ДТП водителям нужно быть предельно внимательным и снижать скорость при проезде остановок общественного транспорта и пешеходных переходов, увеличить дистанцию в транспортном потоке, чтобы клубы дыма не мешали хорошо видеть впереди движущее транспортное средство, а в случае экстренной ситуации было время принять решение и остановиться. Пешеходам перед началом перехода необходимо убедиться в безопасности перехода и только после этого продолжить движение. И не допускать перехода проезжей части в местах, где ваше появление для водителей не ожидаемо. Также участников движения просят учитывать, что вне населенных пунктов температура воздуха, как правило, ниже на три-четыре градуса. А, следовательно, мороз еще сильнее. Жителей региона просят не выезжать за пределы населенных пунктов на личных автомобилях в период холодов. По возможности перенести поездки и отменить совсем, если в дорогу должны были отправиться маленькие пассажиры. При возникновении любых внештатных ситуаций на дорогах зауральцев просят сообщать в дежурную группу ОБДПС по г. Кургану 8 (3522) 25-64-90 либо на телефоны экстренных служб 112, 102. Личный состав Госавтоинспекции ориентирован на оказание любой помощи участникам движения, оказавшимся в трудной ситуации на дороге.

Отделение пропаганды БДД Управления ГИБДД УМВД России по Курганской области.