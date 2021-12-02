Гинцбург назвал вакцины, которые можно использовать одновременно

«Спутником Лайт» и назальной вакциной против коронавируса можно прививаться одновременно, это безопасно для здоровья, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Мы часто делаем одновременно, вреда для организма от этого нет», — сказал Гинцбург.

Однако ранее заместитель главы Центра имени Гамалеи Денис Логунов сообщил, что назальная вакцина от COVID-19 «Спутник V» безболезненна, у нее минимум побочных эффектов. Препарат нацелен на создание дополнительного барьера в виде иммунитета в верхних дыхательных путях, пояснил он.

В начале ноября Гинцбург сообщал, что привитый от COVID-19 дополнительно назальной вакциной не сможет переносить вирус.

«Спутник Лайт» — четвертая из отечественных вакцин против коронавирусной инфекции. Препарат разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи.