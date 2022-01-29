Глава депздрава Курганской области объяснил, что такое «Омикрон»

В связи с приходом в Курганскую область нового штамма «Омикрон» в Кургане состоялся круглый стол, посвящённый новым угрозам. В качестве вступительного слова временно исполняющий обязанности Алексей Сигидаев рассказал об особенностях нового штамма.

«Омикрон» — это очередная мутация вируса, который относится к роду коронавируса. Мутирует он в определённых локусах. Так получился новый «Омикрон». По сообщениям в печатных источниках, сначала зарубежных, а теперь и в наших, он преимущественно поражает людей пожилых и людей с хроническими заболеваниями. И поражает детишек, что особенно плачевно. Есть сообщения, что он, якобы, более безопасный в качестве клинического течения, чем предыдущие, то есть снижено количество смертельных случаев и тяжёлого течения. Но он более контегиозный, то есть распространяется гораздо быстрее, чем предыдущие штаммы вируса», объяснил глава ведомства..

Алексей Сигидаев в качестве пример привёл следующее сравнение: условно, если чтобы заразиться «Дельтой» нужно было 100 частиц вируса, то сейчас для возникновения заболевания хватает гораздо меньшего количества. Он добавил, что «Омикрон» устойчив ко всем дезинфектатам, к которым были устойчивы его предшественники.

«Если верить публикациям, про «Дельту» сначала говорили тоже самое, про более безопасное течение, чем у предыдущих штаммов, а по итогу получилось, что смертей гораздо больше, чем за предыдущие волны, «Дельта» протекала гораздо тяжелее. И поэтому мы, медики, предупреждаем, что это не будет протекать более легко и не надо относиться к этому безалаберно. Готовимся к настоящей пандемии, к боевым действиям на территории Курганской области», - отметил он.

Алексей Сигидаев рассказал, что оперативным штабом были приняты ряд решений, а также департамент здравоохранения в содружестве с другими департаментами разработали новые дорожные карты — план дополнительных мероприятий и перепрофилирование коечного фонда.

«По установочным документам из Москвы, основной уклон принято сделать на развитие амбулаторной помощи, это учитывая, что он будет протекать гораздо легче. Но при этом учитывая, что будет гораздо большее количество заражённых, нами принято решение, его поддержал губернатор, о том, что параллельно мы должны усилить и стационарную помощь, а также скорую медицинскую», - разъяснил руководитель департамента.

Что ещё обсуждали за круглым столом, читайте в наших следующих материалах.

Василий Малухин.

Фото Николая Пушилина.