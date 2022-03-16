Глава крестьянско-фермерского хозяйства Сусловых будет наращивать обороты

Крестьянско-фермерское хозяйство Сусловых начиналось с малого. Помогло образование, глава КФХ Сергей Суслов закончил экономический факультет Курганской государственной сельскохозяйственной Академии имени Т.С. Мальцева. Он рассказал о развитии хозяйства:

«В обработке у нас 20 тысяч гектар земли, посевная площадь составляет 15 тысяч гектар. Мы выращиваем зерновые культуры, рапс, лен, горох, сою. Сейчас у нас интерес к животноводству. В позапрошлом году завезли абердин-ангусская породы 100 нетелей, это мясная порода. Тогда же у нас появилось желание развивать молочную породу. Хотим начать со 130 голов коров, а дальше, как пойдёт. Когда мы начинали, у нас было всего 20 гектар земли, а сейчас 20 тысяч».

Основную часть средств все годы хозяйство вкладывало в собственное расширение. Сейчас в хозяйстве значительный парк сельскохозяйственной техники, где присутствуют тракторы и комбайны.

«Прогнозы какие-то давать - занятие не совсем благодарное. Если опираться на среднюю урожайность непосредственно нашего хозяйства за последние пять лет, то можно посчитать какие произведём объёмы товарного зерна, льна, рапса, сои, гороха. Надеемся, что все наладится, и мы сможем работать в новых экономических условиях. Желание работать, безусловно, есть», - поделился глава крестьянско-фермерского хозяйства Сергей Суслов.

Василий Малухин.