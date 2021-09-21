Глава Кургана Елена Ситникова проголосовала одной из первых

17 сентября в 8 утра начались трёхдневные выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Одной из первых на избирательном участке в гимназии №27 проголосовала глава Кургана Елена Ситникова. Сделав свой выбор и опустив бюллетень в урну глава города рассказала о готовности избирательных участков:

«Сегодня с 8:00 и в период до 19 сентября включительно открыт 141 избирательный участок на территории города Кургана. Все участки полностью подготовлены и на них созданы безопасные условия в соответствии с ковидными мерами, чтобы люди спокойно, ничего не боясь, могли придти и выразить своё волеизъявление. Мы все вместе с вами, дорогие друзья, обеспокоены будущим развитием нашего города. И я призываю всех горожан, которые имеют избирательное право на сегодняшний день, придти на избирательные участки и выразить своё волеизъявление за достойное развитие города Кургана и нашей родной страны.

Я считаю, что 3-хдневное голосование очень удобно. Человек может выбрать любое удобное время: пятницу, субботу и воскресенье участки будут открыты с 8:00 и до 20:00, поэтому любой гражданин может выбрать любое время, которое ему удобно».

Несмотря на утро пятницы, избиратели уже активно идут на выборы и согласны с тем, что три дня, отведённые на голосование — это удобно.

«Это удобно, потому что часто получается так, что в выходные люди заняты своими делами, поэтому есть возможность проголосовать заранее. А голосовать я хожу, потому что будущее России в наших руках», - считает жительница Кургана Елена Петрова, также пришедшая на избирательный участок в гимназии №27.

В регионе для избирателей открыты 944 участка. По состоянию на 1 июля 2021 года в области зарегистрированы 678 326 избирателей.

«По безопасности участки готовы на 100%. Наш участок обеспечен тревожной кнопкой, также сотрудники полиции и сотрудники Росгвардии обеспечивают безопасность избирателей и членов комиссии. По ковидной безопасности средствами защиты обеспечены полностью, есть маски, перчатки и дезинфицирующие средства. Если честно, мы не ожидали такого наплыва избирателей. Избиратели идут, голосуют с удовольствием, уходят довольные. На 9:00 у нас уже проголосовало более ста человек», - рассказала председатель избирательного участка №849 (гимназия №27) Наталья Карпова.

В Кургане, помимо выборов в Госдуму, проходят довыборы в Курганскую городскую Думу по двум избирательным округам — второму и четвёртому.

Василий Малухин.

Фото Николая Пушилина.