Глава Кургана оценила темпы строительства детских садов

В детском саду на улице Зайцева в микрорайоне Северном в Кургане работы близятся к завершению. Подрядчик заканчивает финальную отделку помещений: в группах укладывают линолеум. Чтобы детям было комфортно, в комнатах сделали тёплые полы.

Помещения спален, буфетных, игровых комнат выкрасили в тёплые пастельные тона, сообщили в пресс-службе администрации города. Санузлы облицевали плиткой. В туалетных комнатах установлены санфаянс и сантехника. Сейчас строителям и работникам детского сада остаётся отмыть строительную пыль.

После наведения порядка в садике начнут расставлять мебель. Параллельно здесь ведут подключение оборудования. Плиты, духовые шкафы, стиральные машинки - всё новое и современное.

На улице Урожайной подрядчик продолжает кладку стен. Коробку первого этажа по большей части смонтировали. Монтируют плиты перекрытий между этажами, межпролётные лестницы. Также продолжают кирпичную кладку второго этажа.

К концу января строительные работы на садике по улице Зайцева планируют завершить, а после лицензирования сюда пойдут первые маленькие посетители.

В феврале свои двери откроют также новые сады в Заозёрном жилом массиве. Это два пристроя в четвёртом и пятом микрорайонах на 100 мест каждый и детский сад в седьмом микрорайоне - он рассчитан на 150 дошкольных и ясельных мест.

Фото с сайта администрации города Кургана.