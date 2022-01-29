Глава курганского облздрава Сигидаев пообещал привить своих детей от ковида

И.о. директор департамента здравоохранения Алексей Сигидаев поддержал вакцинацию детей и подростков от коронавируса. По его словам, он сам вакцинирован и вакцинирует своих детей, как только появится такая возможность:

«Когда будет у нас вакцина, я своих детей привью однозначно, потому что это единственная защита. Большинство людей считают: зачем прививаться, я все равно заболею, но заболеть можно и дома пролежать в комфортных условиях, а можно заболеть и находиться на кислородном концентраторе или того хуже в реанимации», - отметил Алексей Сигидаев.

В регионе пока нет вакцины «Спутник M», однако заявка на ее получение подана. Данным препаратом планируют вакцинировать подростков от 12 до 17 лет. На сегодняшний день данная вакцина в Курганскую область не поступила, точная дата поставки логистической фирмой «Нацимбио» пока не определена. В регионе планируют привить 44 450 подростков.

Алексей Сигидаев подчеркнул, что прививка – это единственный надежный способ защитить свою жизнь:

«В реанимации люди просят о вакцинации, а сделать уже нельзя. Не повторяйте ошибки, особенно тех людей, которых уже нет с нами. Вакцинироваться нужно сейчас. Вакцина – это защита от тяжелого течения и от смертельного случая. У вакцинированных заболевание проходит легко», - подчеркнул Алексей Сигидаев, призвав всех курганцев вакцинироваться.

По данным регионального депздрава, охват взрослого населения вакцинацией составил – 69,2%.

Фото Николая Пушилина.