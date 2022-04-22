Глава региона Шумков поставил курганским аграриям задачи по итогам губернаторских чтений

Конкретные задачи, которые помогут развитию аграрного сектора Курганской области, поставил губернатор по итогам губернаторских чтений. Одно из основных – проведение курсов для аграриев и переработчиков на успешных предприятиях, у тех, кто занимается реальным производством, возможно с выездом на места.

Также принято решение проработать поддержку производства ягод и фруктов в Курганской области. Это направление существовало в области и давало результаты. В условиях санкций, отсутствия импортной продукции, ягоды и фрукты востребованы.

Особый интерес аграриев, участников мероприятия, вызвала продукция Сognitive Pilot - российской фирмы, которую представила в режиме ВКС генеральный директор Ольга Ускова. «Агро боты» – умные устройства, которые управляют комбайнами, позволяют вести полевые работы так, что исключается наложение обработки, а, значит, исключаются колоссальные потери удобрений, семян, топлива. Ускова назвала разработанное устройство «аналогом тракториста» и смогла предположить, что такой техникой сможет управлять даже непрофессионал. Курганскую область она охарактеризовала, как «регион возможностей на ближайшие 30 лет». Однако департамент АПК выразил готовность организовать встречу для проработки вопроса взаимодействия.

«Мы записали пять конкретных поручений, с конкретными формами поддержки для того, чтобы наши ребята могли заниматься и сыроварением, и другими видами бизнеса, включая импортозамещение», - подчеркнул губернатор в завершении мероприятия.

Источник: Пресс-служба губернатора Курганской области.

Фото пресс-службы губернатора Курганской области.

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