Главные журналисты России посоветовали курганским коллегам, как нужно жить и работать

В Курган на форум журналистов «Зауральская летучка» приехали именитые гости — Алексей Вишневецкий, заместитель председателя Росссийского Союза журналистов, и Владимир Касютин, секретарь Союза. Оба они имеют большой журналистский стаж, Вишневецкий работал в «Парламентской газете», на телевидении, принимал участие в создании документальных фильмов, Касютин — действующий редактор журнала «Журналистика и медиарынок».

Казалось бы, журналисты — люди вездесущие, и им ведомо всё на свете. Однако взгляд и советы опытных экспертов никогда не помешают, особенно ценно это для провинции. Касютин и Вишневецкий провели для коллег мастер-классы.

Выступление Владимира Касютина касалось больше экономических аспектов производства газеты. В прошлом газетчик (он начинал с должности корреспондента в районке в Краснодарском крае), Владимир Леонидович прекрасно разбирается в специфике провинциальной прессы. По роду деятельности он часто бывает в разных регионах, анализирует и делает порой революционные, как он сам признается, выводы.

Сейчас мы можем утверждать, что в своевременных условиях больше нет связи между высоким качеством контента газеты и её тиражом, - поделился Касютин с курганскими коллегами. - Порой вижу совершенно замечательную газету, с отличным дизайнерским решением, интересную, а тираж маленький. Люди не готовы платить за качество в нашем деле. Они больше не видят разницы в информации из сети и из хорошей, проверенной временем газеты.

Спикер констатировал, что последние годы принесли региональной журналистике больше минусов, чем плюсов. Объединение «районок» в региональные холдинги, вымывание неугодных редакторов, дикий рост цен на полиграфические услуги — всё работает против печатной прессы.

Однако это не значит, что не надо работать над собой, что не надо повышать уровень мастерства, - подбодрил Касютин. - Надо. Иначе нет смысла работать.

Мастер-класс Алексея Вишневецкого был посвящен созданию современного контента. Речь шла в том числе и о том, как нелегко журналисту балансировать между читательским спросом и нормами закона.

Анна Лимонова. Фото Николая Пушилина.

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