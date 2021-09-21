Главным принципом при подсчёте голосов в Зауралье будет тщательность

Главным принципом при подсчёте голосов избирателей будет не скорость, а тщательность. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга сообщил председатель Избирательной комиссии Курганской области Валерий Самокрутов.

На десять часов утра в единый день голосования 19 сентября явка избирателей на территории области составила 33,7%. Лидерами по активности проявления своей гражданской позиции, как и в предыдущие два дня выборов, остаются жители Частоозерского, Шатровского, Белозерского и Варгашинского районов.

- Не слишком проявляют заинтересованность в выборе своих депутатов курганцы и шадринцы. Что касается этой ситуации, то её анализ не в полномочиях избиркома – его задача обеспечить условия для голосования, а дело политологов, - сказал председатель облизбиркома.

Как сообщил Валерий Самокрутов, определённые сложности для участия избирателей в голосовании возникают в условиях необходимости соблюдения противоэпидных мероприятий. Решение этих вопросов связано в том числе с умением и знанием граждан по использованию возможностей дистанционного голосования. Обращений жителей региона на «горячую линию» избирательной комиссии области в этот выборный сезон много, и при этом они не всегда касаются самой темы выборов. Но, по словам Валерия Самокрутова, все они фиксируются и переадресовываются по ведомствам, которые обязаны заниматься их решением.

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.