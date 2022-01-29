Главный курганский «единоросс» окунулся в крещенскую купель

Погружение в крещенскую купель — это не проявление молодецкой удали, а осознанный шаг христианина. Такое мнение, едва выйдя из ледяных вод, высказал депутат Государственной Думы РФ, секретарь Курганского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ильтяков, который встретил праздник Крещения Господня в селе Частоозерье.

- Прежде чем прийти на Крещение, человек вспоминает сотни, тысячи моментов своей жизни и участвует в церковном молебне. Даже если это последнее погружение в купель, я хотя бы, самое главное, попросил у Господа прощения за свою порою непутевую жизнь. Это не молодецкая бравада, не моржевание. Это очищение себя через духовное состояние. Выходя из купели, особенно остро осознаешь, что не надо ссориться и враждовать. Надо жить и любить, потому что земная жизнь дается нам одна, - рассказал обозревателю «Нового мира» депутат Госдумы.

Его поддержал настоятель храма Рождества Христова села Частоозерье иерей Александр (Шумилов), который вышел из купели следующим.

- Сегодня для меня был непростой день. Нужно было уделить внимание не только своим прихожанам, но и многочисленным гостям, которые посетили село Частоозерье. Под вечер силы были на исходе, но сейчас опять появились. Поэтому для меня погружение в купель — своего рода подзарядка. Она может быть духовной, например, на молитве, и физической, когда мы занимаемся гимнастикой и окунаемся в прорубь, - указал отец Александр.

Им вторила курганский общественный деятель Татьяна Уварова. Она специально приехала на Крещение Господне в Частоозерье и погрузилась в купель впервые в жизни.

- Ощущения замечательные! Сразу ощущаешь на себе благодать. Предлагаю всем присоединиться к Крещению! - обратилась к зауральцам Татьяна.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.