Главный курганский врач: «Иммунитет можно и нужно «тренировать»

Иммунитет человека позволяет организму справиться с болезнями. Если ни заразиться, то хотя бы переболеть без осложнений и летального исхода. Поэтому иммунитет нужно поддерживать в тонусе. Этому помогает вакцинация. Такую мысль высказал бывший военный медик, а ныне временно исполняющий обязанности директора Департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев.

- Возьмем типичное сезонное заболевание – грипп. Мой прежний начальник является главным инфекционистом Министерства обороны Российской Федерации. По его словам, среди умерших от гриппа нет ни одного вакцинированного. То есть прививка от гриппа реально работает, - сообщил «Новому миру» Алексей Сигидаев.

Вакцины от коронавируса для детей не было. Сейчас в России создали «Спутник М». Препарат важен для создания коллективного иммунитета. Тем более что дети стали болеть ковидом все чаще и все тяжелее.

- Если в начале пандемии рецепторы у коронавируса были одни, и болели люди с определенным коморбидным фоном, то потом вирус стал мутировать, искать себе новые «ворота» для проникновения в организм, и у нас начали болеть дети. В Курганской области, к счастью, таких тяжелых случаев нет, но в других регионах детей с коронавирусом приходится подключать к аппаратам искусственной вентиляции легких, - рассказал Алексей Сигидаев.

По мнению врио директора Департамента здравоохранения, иммунитет тоже нужно «тренировать». Как родители учат своего ребенка ходить, читать и писать, так и защитные функции организма можно научить правильно реагировать на источники заражения.

- Это может происходить двумя способами. Первый – когда ребенок постоянно болеет, и его иммунная система «учится», но при этом сохраняется риск, что она сделает это неправильно. А второй способ – когда мы вакцинируем ребенка, и вакцина заставляет его иммунную систему адекватно реагировать на угрозы, - пояснил собеседник нашего издания.

По словам Алексея Сигидаева, отказ от вакцинации приводит к возобновлению заболеваний, которые в нашей стране, казалось бы, были побеждены и давно не регистрировались.

- По статистике Всемирной организации здравоохранения, в СССР было побеждено такое заболевание, как корь. Однако в последнее время в Российской Федерации было зафиксировано несколько случаев этой болезни. Это произошло из-за «иммунной прослойки», вызванной нежеланием некоторых вакцинироваться от кори, - указал врио директора Департамента здравоохранения Курганской области.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.