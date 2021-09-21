Главой Притобольного района смогла стать Лариса Злыднева

Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Ларисы Злыдневой на пост главы Притобольного района. Церемония инаугурации прошла в пятницу, 10 сентября. Со вступлением в должность руководителя поздравили директор департамента информационной и внутренней политики Анастасия Гусарова, председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов, депутаты регионального парламента, районной думы и главы сельских поселений.

Все до одного выступающие отметили боевой характер Ларисы Владимировны, её неравнодушие к проблемам населения и пожелали успешной работы на благо района в команде единомышленников.

До избрания Лариса Злыднева исполняла обязанности главы Притобольного района с мая 2021 года. Ранее она работала в должности первого заместителя главы района, на которую была назначена, проявив себя в качестве главы Плотниковского сельсовета, сообщили в пресс-службе главы региона.

На внеочередном заседании Притобольной районной думы 8 сентября в ходе тайного голосования кандидатуру Ларисы Злыдневой депутаты поддержали единогласно.

Фото пресс-службы губернатора.