Главврач Курганского кардиодиспансера: «Мы очень нуждаемся в кадрах»

Руководители медицинских организаций Курганской области готовы оказать молодым специалистам всевозможную помощь, но взамен ожидают от них добросовестной работы. Это дал понять главный врач Курганского областного кардиологического диспансера Вадим Мелешенко на встрече с молодыми врачами, которые прибыли для прохождения ординатуры в наш регион.

- Вы вас очень ждем. Мы в вас очень нуждаемся. Мы обещаем вам пристальное внимание. Мы готовы показать вам работу на современном оборудовании. Мы готовы оказать вам помощь в решении проблемы с жильем, местом в детсаду и так далее. Мы очень постараемся, чтобы вам у нас понравилось, и вы остались у нас на постоянную работу, - заявил Вадим Мелешенко.

Он обратил внимание на то, что в крупных городах медицинских кадров намного больше, и молодым специалистам приходится долго ждать продвижения по служебной лестнице. В Курганской же области, где наблюдается дефицит врачебных кадров, сделать карьеру, по его словам, намного легче.

- Но не позволяйте себе расслабляться. Мы вам многое дадим, но и будем многое спрашивать, - предупредил главврач Курганского областного кардиологического диспансера.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.