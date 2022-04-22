Главврач курганской больницы удостоился высокой оценки Совета Федерации

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко объявила благодарность исполняющему обязанности главного врача Курганской областной клинической больницы Николаю Плотникову. Соответствующую грамоту медик получил из рук губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

- Я родился и вырос в Кургане и покидал Курганскую область только на время облучения в медицинском вузе. Потом сразу вернулся на малую родину и с 1997 года, то есть вот почти уже 25 лет, работаю в Курганской областной клинической больнице, - рассказал «Новому миру» награжденный.

За это время Николай Плотников принял участие в открытии Эндокринологического центра, расположенном при Областной клинической больнице. Кроме того, он написал научную работу, которая была поддержана грантом Российского фонда фундаментальных исследований. Последние два года Плотников руководит больницей и заведует кафедрой Тюменского государственного медицинского университета, в котором когда-то учился.

- Своим студентам-шестикурсникам я говорю: «Курганская область – это место, где вы можете реализовать свои творческие, научные и профессиональные планы и идеи». По крайней мере, у меня это точно получилось. И я за это очень благодарен Курганской области и коллективу Областной больницы, - признается Николай Валерьевич.

Возглавляемый коллектив он характеризует как высокопрофессиональный, сплоченный и очень творческий. Это доказала пандемия, когда в больнице приходилось открывать до четырех ковидных отделений, параллельно продолжая оказывать современную высокотехнологичную медицинскую помощь остальным пациентам.

- Я хочу сказать огромные слова благодарности Правительству Курганской области и лично губернатору Вадиму Михайловичу Шумкову за поддержку здравоохранения и нашей клиники, в частности. У нас проводятся колоссальные ремонтные работы. Для нас приобретается современное оборудование. Это очень важно для молодых специалистов, которые приходят к нам для реализации своих творческих планов. Но еще важней это для наших пациентов, ради которых мы работаем, - заявил на торжественной церемонии награждения Николай Плотников.

Николай Волков. Фото пресс-службы губернатора Курганской области.