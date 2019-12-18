«Гонка звезд-2016». От Патронной до Заборской

Как рассказал председатель федерации автоспорта Курганской области Леонид Сергеев, новая встреча наших гонщиков со своими болельщиками состоится в июне за деревней Заборской в Притобольном районе. А сегодня вспомним о последних баталиях, взглянем на них через объектив фотоаппарата. Как это было в окрестностях Патронной на состязаниях авто в категории Д2-«Классика» и в «Гонке звезд» на грузовиках.