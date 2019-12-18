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«Гонка звезд-2016». От Патронной до Заборской

Не успели отшуметь и утихнуть автогоночные страсти за деревней Патронная, что в Кетовском районе, а лучшие пилоты Зауралья уже начинают готовиться к новым, летним стартам.

4 марта, 2016 - 12:18

Как рассказал председатель федерации автоспорта Курганской области Леонид Сергеев, новая встреча наших гонщиков со своими болельщиками состоится в июне за деревней Заборской в Притобольном районе. А сегодня вспомним о последних баталиях, взглянем на них через объектив фотоаппарата. Как это было  в окрестностях Патронной на состязаниях авто в категории Д2-«Классика» и в «Гонке звезд» на грузовиках.

Источник: 
Владимир Седанов
4 марта, 2016 - 12:18

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