Это масштабное и абсолютно новое для столицы Зауралья событие было призвано объединить общественность, муниципальные власти и бизнес­сообщество ради одной цели – процветания и развития города, в котором мы живем. Девиз мероприятия так и звучал: «Курган – город для жизни». Ведь, как ни крути, а большинство курганцев являются потребителями, а не творцами. Как изменить сознание людей?

Нужна «перезагрузка»

Но прежде чем мы расскажем о нынешнем мероприятии, вспомним прошлогодний первый курганский урбанистический форум, главными организаторами которого, впрочем, как и сейчас, выступили ООО «Архстройпроект» и городской портал «Мой Курган». Именно тогда приглашенный урбанист из Москвы Святослав Мурунов (руководитель Центра прикладной урбанистики) сказал, что Кургану, как и всем постсоветским городам, нужна «перезагрузка», а участие в развитии города должны принимать не только власти или бизнес, но и городские сообщества. В этом году диалог решили продолжить. Только Святослав приехал уже не один, а с целой когортой экспертов из других российских городов. Активное участие как в предыдущем, так и в этом форуме принял глава Кургана Сергей Руденко.

Выставка­ярмарка

Начали форум с открытия в областном культурно­выставочном центре выставки малого и среднего бизнеса «Благоустройство. Строительство. Архитектура». Таких еще точно не было в КВЦ. 25 местных предприятий представили на суд общественности курганский потенциал в этих сферах. Здесь были изделия из дерева, кованого металла и натурального камня, садово­парковая мебель, малые архитектурные формы, уличное игровое и спортивное оборудование, сувенирная продукция, строительные материалы, посадочный материал и многое другое.

На открытии глава Кургана Сергей Руденко заметил, что задумывалась такая выставка не случайно, а именно как помощь своим же предпринимателям:

– Если каждый закажет какую­то малую архитектурную форму, изготовленную не за пределами Зауралья, а местными мастерами, или саженцы, выращенные в нашем питомнике, то таким образом мы поддержим свой регион.

Руководитель администрации Кургана Александр Поршань обратил внимание на качество представленной продукции.

– Я прошел практически всю выставку и хочу отметить, что ни один предприниматель не отказался поучаствовать в благотворительных делах – создать какой­то свой благоустроенный уголочек.

Начинаем

с благоустройства дворов

После просмотра экспозиций выставки, начался круглый стол «Комплексный подход к благоустройству территории города» с участием Святослава Мурунова, на котором говорилось о вовлечении сообществ в процесс улучшения городской среды.

– Города, как и люди, сегодня ищут новые идеи, компетенции, стратегии. Поиск и осуществление этих новых смыслов должны формироваться при самом активном участии местных городских сообществ. Людьми, которые объединяются по различным интересам, что­то полезное делают, формируют события, создают городскую атмосферу. Современный живой город – это всегда сложнейший диалог городских сообществ. Именно они формируют новое пространство, воспитывают человека с новым отношением к жизни, к решению проблем. Городские сообщества – это инструмент, который помогает человеку из «потребителя города» становиться активным горожанином.

Далее представители муниципалитета выступили с докладами, победители конкурсов грантов главы Кургана и представители ТОСов рассказали о своём опыте благоустройства дворов и микрорайонов. Один из таких примеров – дом №55 по улице Гоголя. Его жильцы сами обустроили свой двор. Как сказал председатель совета дома Вадим Шульцев, просто надо захотеть, чтобы территория, на которой ты живешь, была комфортной и радовала глаз.

– Сначала собрали небольшую сумму денег на цветы. Бросили клич, чтобы привезли с дач и огородов у кого что есть, цветники развели, сделали малые архитектурные формы, зону отдыха, сейчас уже стали спортивные снаряды делать. Уже имеем и корт.

С потребительского на созидательное

Насыщенным лекциями, мастер­классами и практической работой оказался второй день форума городских сообществ.

Открылся день дискуссией по вопросам градостроительной политики и агломерационного сотрудничества. Особенно бурно прошло обсуждение генерального плана Кургана и правил землепользования и застройки. Разговор с экспертами форума Святославом Муруновым, Александром Ложкиным и Александром Антоновым активно поддерживали глава города Сергей Руденко, застройщик Александр Бабочкин и депутат городской Думы Юрий Калинин.

Пришли к мнению, что в курганском градостроительном законодательстве много противоречий и недоработок, а генплан пока вообще не работает. А вот троллейбусы необходимо сохранить и развивать.

Параллельно шла работа на площадках по социальному предпринимательству и ландшафтному проектированию. На последней под руководством эксперта из Москвы Ильи Мочалова участники форума придумывали концепции для курганских дворов, городского сада, а также городского фестиваля. Затем их презентовали.

В конце рабочего дня состоялась пресс­конференция с приглашенными экспертами из Москвы, Новосибирска, Ярославля и Вологды, организаторами форума и главой Кургана Сергеем Руденко.

– Форум состоялся, конструктивный диалог тоже. Мы услышали мнения по поводу развития нашего города от приезжих опытных людей. Взгляд со стороны всегда полезен, – отметил глава города. – Хотя мы и сами знаем, что нам нужно делать и что менять. А для этого в первую очередь необходимо изменить свое отношение к городу – с потребительского на созидательное. И уже с сегодняшнего дня начать воплощать свои идеи в жизнь. Если мы будем это делать вместе, сообща, то у нас все получится.

Первый вице­президент Ассоциации ландшафтных архитекторов России Илья Мочалов обозначил, что Курган должен быть цветущим:

– Я прошел по городскому саду, по дворам, осмотрелся в центре. Есть свои плюсы, есть идеи, как сделать лучше. Будем этим заниматься.

Его коллега архитектор­дизайнер Михаил Приемышев добавил, что не все проекты стоят миллиарды рублей, важно, чтобы была совместная мотивация, ведь под каждый проект формируется целая команда.

– В городе существует достаточно большое количество зеленых пространств, протекает река. Это те плюсы, те точки роста, на основании которых особенность Кургана нужно развивать, – пояснил профессор Международной академии архитектуры Александр Ложкин.

– Курган – город сложный, имеет свою специфику и не с первого раза открывается, – заметил Святослав Мурунов. – У вас есть явное преимущество перед остальными городами: у вас пока до конца не сформировались городские сообщества, и есть возможность под конкретные городские вызовы, будь то горсад, стратегическое развитие, застройщики, сделать их, как надо. Мы должны выйти не на одно городское сообщество, куда бы входили городская администрация, бизнес, эксперты и активисты, а на сеть конкретных городских команд.

В ходе беседы эксперты обозначили и минусы, на которые стоит обратить внимание: курганцам не хватает знаний о городе, есть проблемы с инфраструктурой и документами.

В завершение…

Как и предполагалось, заключительный день форума получился проектным. Участники представили конкретные предложения: городской фестиваль, городской сад, «Арт­квартал», Центр прикладной урбанистики. В завершение была принята резолюция. В этом документе обозначены основные принципы формирования и работы городских сообществ Кургана под предложенные проекты и есть обязательный пункт: «Проводить форум городских сообществ регулярно».