Городской праздник «Славянское братство» состоится 22 мая в ЦПКиО

Городской праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры, пройдет 22 мая с 12:00 до 17:00 в ЦПКиО.О празднике организаторы рассказали сегодня на пресс-конференции в Администрации города Кургана.

Название «Славянское братство» символично. Во-первых, в этот день почитают самых, пожалуй, известных славянских братьев – святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Во-вторых, 24 мая создателей славянской письменности торжественно прославляют во всех славянских странах.

Заведующая отделом культуры департамента социальной политики Татьяна Абросимова отметила, что в год Культурного наследия народов России этот праздник имеет особую значимость, поэтому его решено отметить масштабно, в Центральном парке, где нашлось место для всех интерактивных площадок.

- Этот праздник – не просто развлекательный, а интеллектуальный, - подчеркнула Людмила Дорофеева, директор Библиотечной системы города. – Основы праздника: книга, чтение, традиции. Интеллектуально-досуговые площадки, которые в этот день будут организованы для горожан, будут интересны всем, от мала до велика.

Церемония открытия праздника начнется в 12:00 на центральной эстраде ЦПКиО, где развернется площадка «Славянский круг».

Здесь состоится награждение победителей и участников престижного городского конкурса «Лучший библиотекарь города - 2022», он проводится в Кургане с 1975 года.

Юные участники праздника смогут во время акции дарения получить в подарок книгу из серии «Детям о Кургане». Эта серия издается библиотечной системой города в рамках муниципальной программы «Любимый город», вышли в свет уже 13 детских книг, рассказывающих об истории родного города.

Также состоится награждение участников фотоконкурса «Славянское раздолье», который был заранее объявлен к празднику.

Кстати, прямо на празднике все обладательницы длинных волос могут поучаствовать в конкурсе «Коса – девичья краса», победительниц тоже будут чествовать на сцене. Плетите косы, девушки!

И на церемонии открытия, и во время праздника атмосферу будет создавать праздничная программа с участием творческих коллективов города Кургана.

На площадке для малышей «Терем-теремок» будет представлена локация для семейного чтения «#ЧитайФольклор», пройдут народные игры, хороводы и интерактивы, мастер-классы, выставка народной игрушки «Русская матрёшка» из личной коллекции, театрализованная игровая программа «Путешествие в страну славянской азбуки». Можно будет попробовать даже писать углем, как наши далекие предки, а также пройти испытания от сказочных героев: Кощея Бессмертного, Кота Баюна и других.

И детям, и взрослым понравится интеллектуально-развлекательная площадка «Ума палата». Горожане освоят различные способы передачи информации: от узелкового письма и берестяных грамот до печатной машинки и 3Д моделирования.

На выставке «Книга в наследство» будут представлены раритетные книги, изданные в конце XIX - середине XX веков. Это пособия учебных заведений дореволюционной России, датируемые 1891 годом, издания военных лет, а также книги из личного архива Леонида Куликова.

Также вы узнаете, как постигали грамоту на Руси, попробуйте себя в роли ученика «школы учения книжного». Сможете ли вы решить старинные примеры из арифметики, написать пером фразу из учебника грамматики. Как ставили оценки и были ли перемены? По какому учебнику учился Михайло Ломоносов? Эти и другие знания вы получите в славянской школе «Учение книжное».

«За околицей» развернется молодёжная площадка. Игровая стилизованная программа «Курганская вечёрка» с участием детского фольклорного ансамбля «Верея» расскажет, как веселилась на праздниках славянская молодежь. Здесь же будут проходить «Молодецкие забавы» - игровая программа Курганского Дома молодёжи и «Девичьи посиделки».

На площадке Туристско-информационного центра развернется «Царьградскийторжок». Запасайтесь сувенирами с символикой города! Здесь же можно поучаствовать в акции «Привет из Кургана» и отправить близким открытку с видами города.

Желающие могут отправиться на квест по ЦПКиО «Тропами Любимовки», поучаствовать в мастер-классе по изготовлению славянской куклы, играх и забавах древней Руси. Вы узнаете, что такое «рохи», «чушки», «свинки».

Площадка «Печатный двор» объединила тех, кто неразрывно связан со словесностью.

Курганская Епархия проведет выставку-беседу о православной литературе, юные воспитанники воскресной школы «Покров» подготовили поэтическую программу «О Родине и вере».

Братство Александра Невского будет бесплатно раздавать Евангелие.

Вы сможете выписать любимую прессу с «Почтой России» или пообщавшись с сотрудниками газеты «Курган и курганцы». Кстати, городская газета подготовила для подписчиков подарки от партнеров.

Благодаря участию в празднике библиотечно-издательского центра и Гуманитарного института КГУ выпускники курганских школ впервые могут получить экспресс-консультации по ЕГЭ. Председатели городских комиссий по ЕГЭ проконсультируют, что необходимо для успешной сдачи экзаменов (русский язык, литература, история, а также – творческие испытания по журналистике).

Зауральские писатели проведут на площадке автограф-сессии и продажу книг, в формате «свободный микрофон» будут читать свои стихи зауральские поэты.

Также на этой площадке вы легко преодолеете путь «От буквы – к цифре» и получите пароль для электронной библиотеки Литрес, где сможете читать книги бесплатно.

На площадке «Народный сход» вас встретят представители национального культурного центра белорусов Зауралья «Батькавщина», общественной организации «Ясень» регионального центра национальной культуры украинцев Зауралья, клуба «Земляки» - выходцы из села Пресногорьковка республики Казахстан, которые раскроют «Секреты казачьей кухни».

На празднике развернется «Ярмарка ремёсел». В течение всего дня для горожан – выставка декоративно-прикладного творчества, мастер-классы по рукоделию от самодеятельных мастеров и творческих коллективов.

Бесплатная фотосессия «Славянский стиль» поможет сохранить воспоминания о празднике. Благодаря акции дарения «Книжный колодец» вы сможете пополнить домашнюю библиотеку понравившимися книгами.

Организаторы праздника,Библиотечная информационная система г. Кургана» и городской Дом народного творчества и досуга, постарались сделать программу разнообразной и насыщенной. Будем очень рады видеть курганцев 22 мая с 12:00 до 17:00 в Центральном парке культуры и отдыха на нашем общем празднике – Дне славянской письменности и культуры.

Телефон для справок: 23-28-42.

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