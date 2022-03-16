Госдума приняла второй пакет мер для поддержки граждан, регионов и бизнеса в условиях санкций

Государственная Дума РФ приняла поправки в законодательство для поддержки граждан, регионов и бизнеса в условиях санкций. Они входят во второй правительственный пакет законодательных инициатив по поддержке в условиях зарубежных санкций. Об этом сообщает официальный сайт законодательного органа России.

Поправки в Бюджетный кодекс

В третьем чтении принят закон, который был разработан для закрепления оснований предоставления бюджету государственного внебюджетного фонда РФ субвенций из региональных бюджетов, а также в целях совершенствования мер поддержки регионов для сохранения устойчивости бюджетной системы РФ. Вводятся три новации.

Закон предусматривает снятие до 1 января 2023 года ограничения в 3 % на размер резервных фондов для субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

«Это предоставит регионам возможности по формированию резервов для сглаживания последствий роста цен на товары первой необходимости и строительные материалы, а также для качественного исполнения первоочередных расходных обязательств по расчетам по заработной плате и иным социальным обязательствам», — пояснил Председатель ГД Вячеслав Володин.

Кроме того, с учетом поручения Президента о введении выплат семьям с детьми от восьми до 16 лет предлагается закрепить в бюджетном законодательстве основания для предоставления бюджету ПФР субвенций из региональных бюджетов. Как отметил Председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, средства получат семьи с более чем 5 миллионов детей.

Также предполагается создать возможность направления высвобождаемых в результате реструктуризации бюджетных кредитов средств на финансирование мероприятий по региональным проектам. Регионам дается больше прав в определении целей и задач по использованию этих средств.

ЖКХ и строительство

Дума приняла закон, направленный на поддержку и развитие строительной отрасли.

В частности, предлагается сократить сроки рассмотрения документов, упростить регистрацию прав на построенные объекты, а также предоставить право вводить льготы на аренду земельных участков.

При разработке и согласовании градостроительной документации, например проекта планировки территории, могут быть отменены некоторые процедуры и сокращены сроки рассмотрения документов. Также будет ускорено предоставление земельных участков под строительство и обеспечено продление действующих договоров аренды. Уполномоченные органы смогут устанавливать льготы для арендаторов.

Кроме того, Правительство РФ наделяется полномочиями устанавливать случаи, сроки и условия, при которых решение правления Фонда содействия реформированию ЖКХ о приостановлении

оказания финансовой поддержки за счет средств Фонда либо об отказе в возобновлении предоставления такой поддержки за счет средств Фонда не подлежит исполнению.

В ходе обсуждения законопроекта поднимались вопросы подорожания стройматериалов, а также доступности жилья для граждан.

Финансовая стабильность

В третьем чтении поправки в законодательство, направленные на установление специального регулирования взаимодействия в сфере финансового рынка и корпоративных отношений для обеспечения финансовой стабильности РФ. В частности, предусматривается, что до 31 декабря 2022 года с 1 % до 5 % будет увеличен размер минимального пакета акций, дающего право владельцу запрашивать документы у акционерного общества, оспаривать его сделки, действия АО или членов его совета директоров.

Более того, Совет директоров ЦБ РФ наделили правом определять перечень информации финансовых организаций, которую они вправе не раскрывать для неограниченного круга лиц, даже если такое раскрытие требуется в силу действующего регулирования, при том что соответствующая информация в любом случае должна будет направляться в ЦБ РФ в установленном порядке.

Также российским страховщикам запрещается заключать сделки с иностранными страховщиками, перестраховщиками и страховыми брокерами из недружественных государств. Указанный запрет распространяется и на перечисление российскими страховщиками денежных средств по договорам, заключенным до даты вступления в силу законопроекта. Исключение может возникнуть по разрешению ЦБ.

Транспорт

Меры поддержки транспортной отрасли в условиях санкций предусматривают возможность регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, а также выдавать им российские сертификаты летной годности. Это поможет российским авиакомпаниям сохранить парк иностранных воздушных судов и эксплуатировать их на внутренних линиях.

Кроме того, правительство получит полномочия ограничивать заход морских судов из иностранных государств, в которых имеются специальные ограничения захода в их порты в отношении аналогичных судов Российской Федерации, ответных ограничений.

Также предполагается отсрочить проведение сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности.

Фото пресс-службы Государственной Думы РФ.