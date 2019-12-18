Готовимся к зиме в начале лета

Подготовка к новому отопительному сезону и собираемость взносов на капитальный ремонт стали основными темами совещания с главами муниципальных образований.

Заместитель губернатора – директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ области Нияз Юсупов потребовал обеспечить качественную подготовку объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы к новому отопительному сезону. Всем районам необходимо погасить задолженность за топливно­энергетические ресурсы, провести ремонт оборудования, своевременно получить паспорта готовности на объекты теплоснабжения.

За паспортом не торопятся

В прошлом году половина районов Курганской области оказались неготовыми к холодам, только 11 районов из 24, а также города Курган и Шадринск получили паспорта готовности. По словам заместителя директора департамента­начальника управления жилищно­коммунального хозяйства области Евгения Кайгородова, летом 2015 года Ростехнадзор проводил проверки организаций, 18 из них были выданы предписания с требованием устранить нарушения до 31 декабря. После этого нужно было повторно обратиться за паспортом готовности, но ни одно муниципальное образование этого не сделало, и до настоящего времени замечания не выполнены. Поэтому сейчас организациям, не получившим паспорта готовности 2015–2016 годов, следует уделить особое внимание.

Инвестор для решения проблем

Зимой 2015–2016 годов произошли аварии на теплотрассах сел Целинного и Садового Кетовского района. Допущены аварийные ситуации, остановка теплоснабжения, сроки устранения превысили нормативные. Как отметил Евгений Кайгородов, особое волнение вызывает подготовка объектов теплоснабжения в Петухово. После передачи АО «Петуховский литейно­механический завод» центральной котельной на баланс города теплоснабжающая организация ежегодно накапливает долги. Подготовка к зиме заключается не в замене отработанного оборудования, а в латании дыр, в результате отопительный сезон в Петухово постоянно на грани срыва. Только после очередной финансовой помощи из областного бюджета в районе была погашена основная часть долга, предыдущий отопительный сезон начат с задержкой. Поскольку ресурсоснабжающая организация не в состоянии самостоятельно вывести предприятие на безубыточную работу, областной департамент ЖКХ рекомендовал инвестора, который в рамках концессионного соглашения может провести модернизацию оборудования и снизить стоимость услуг по теплоснабжению. Однако администрацию Петухово он не устраивает, а собственных планов по привлечению инвестора у муниципалитета нет. Ответственность за подготовку к отопительному сезону возложена на главу муниципального образования.

Также на совещании шла речь о регистрации прав муниципальной собственности на объекты жилищно­коммунального хозяйства. Это необходимо для бесперебойного предоставления коммунальных услуг, комплексного развития инфраструктуры и эффективного управления объектами, в том числе бесхозными. Сегодня регистрацию прошли 66% объектов коммунальной инфраструктуры, которые зарегистрированы в Кургане, Куртамышском и Притобольном районах. Более 80% объектов – в Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Звериноголовском, Кетовском, Петуховском и Целинном районах. В Альменевском, Частоозерском и Шатровском районах не зарегистрировано ни одного объекта коммунальной инфраструктуры.

Нияз Юсупов призвал глав районов своевременно заниматься разработкой документации, а также взять на личный контроль подготовку к новому отопительному сезону.

За капремонт платят не все

В Курганской области начались капитальные ремонты жилья за счет ежемесячных взносов собственников. Сейчас работы ведутся в 36 многоквартирных домах Кургана, Кетовского и Шадринского районов, причем в трех домах ремонт уже закончен. Как рассказал на совещании генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Александр Медведев, в 2016 году в Зауралье будет проведен капремонт в 308 домах, запланировано восстановление фундаментов, крыш, фасадов, инженерных систем.

Также Александр Медведев отметил, что в Курганской области выросла собираемость взносов на капремонт, сегодня она составляет 84% и является одной из самых высоких в Уральском федеральном округе. Самая высокая собираемость взносов в Кургане – 87%, Куртамышском районе – 86%, в Шадринске и в Варгашинском районе – 84%, в Петуховском – 83%, в Кетовском и Далматовском районах – 81%. В то же время в отдельных районах она находится на уровне 40% – Щучанский (43%), Частоозерский (45%), Притобольный (46%). Низкими темпами собираются взносы на капремонт за объекты муниципальной собственности. Задолженность за капремонт по объектам муниципальной собственности составляет 14 млн рублей, в том числе Курган – 10 млн рублей, Шадринск – 2 млн рублей, Катайский район – 0,7 млн рублей.

Проверить, как накапливаются и расходуются средства, можно на сайте Фонда капитального ремонта www.fkr45.ru. Здесь можно найти сведения по каждому многоквартирному дому. Для этого необходимо зайти в раздел «Найти свой дом в программе капитального ремонта» и во вкладке «Ежеквартальный отчет по дому» получить информацию о задолженности, объеме собранных средств, узнать о сроках и видах проведения работ. В завершение Александр Медведев рекомендовал главам муниципальных образований уделить реализации программы капремонта особое внимание, повысить сборы за муниципальную собственность.