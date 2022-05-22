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Григорий Хохлов поздравил «Новый мир» с Днём Победы

Мы вечно будем чтить и помнить всех, кто сражался в неравной схватке с врагом.

12 мая, 2022 - 15:00

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Курганской области Григорий Хохлов поздравил коллектив и читателей «Нового мира» с Днём Победы. Письмо и.о.генерального директора издательского дома Александр Скорбенко получил накануне праздника.

- В этот святой праздник нас переполняют огромная радость и гордость за наших предков! Победа досталась многим ценой жизни. Мы вечно будем чтить и помнить всех, кто сражался в неравной схватке с врагом, защищая до последнего дыхания Отчизну, и кто выстоял в героической битве за свободу и независимость великой державы. С каждым годом на земле остаётся всё меньше ветеранов, и мы обязаны увековечить их имена, сохраняя правду о стойкости и мужестве советских солдат. Желаем вам счастья, здоровья, оптимизма, долголетия, любви, теплоты и заботы близких людей! Пусть небо будет сиять солнцем и миром над нашей планетой! – написано в открытке.

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12 мая, 2022 - 15:00

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