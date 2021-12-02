Губернатор Курганской области рассказал о благоустройстве областного центра

Глава региона высказался на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» о развитии города Кургана:

«Вокруг благоустройства и развития Кургана идёт немало споров. С одной стороны - абсолютное большинство отмечает, как красив и опрятен становится наш город. Причём очень и очень быстро. Буквально за пару лет произошли огромные благие изменения. И они будут продолжены. Дворы, скверы, парки, общественные пространства и здания. Дороги и мосты. Тротуары и исторические памятники. Наведение чистоты и порядка. В Заозёрном по сути начинает строиться вообще новый макрорайон - школа, детские сады, поликлиника, спортивные и коммерческие объекты, большое количество жилья», - написал Вадим Шумков.

Губернатор также высказался об архитектурных решениях, которые не у всех жителей вызывают одобрение.

«Согласен и с теми, и с другими. Не всем «заходит» вылетающий из-за поворота «конь бледный»)) либо качество планирования и исполнения сквера, где «забудут» освещение или криво выполнят элементы благоустройства. Потому, да - нужно стараться привлекать профессионалов для формирования внешнего облика нашего города. Вместе с тем мы за эти два года во все физическое благоустройство вложили меньше, чем крупные города иногда платят только за «разработку идеи». Такова се ля ви. А количество желающих вставить свои «5 копеек», не вставая с дивана, всегда больше тех, кто готов реально поучаствовать в самом процессе улучшения. Это тоже наше «се ля во»)). Да и те решения, которые уже внедрены или внедряются, созданы с прямым участием местных архитекторов. Как говорится, «что имеем»...», - прокомментировал ситуацию Вадим Шумков.

Областной руководитель считает, что Курган даёт возможность благоустроить его совместными усилиями.

«Сам Курган даёт нам шанс для его последовательного разрешения. Город так застроен и скомпанован, что в большинстве случаев не нужно выдумывать ничего особенного - надо делать классическое обустройство и благоустройство территорий. Восстанавливая и отстраивая заново ключевые объекты инфраструктуры и благоустройства. Тротуары, дорожки, лавочки, освещение и подсветка, озеленение и малые формы, корректно вписывающиеся в местный пейзаж и архитектуру и выгодно подчёркивающие их. Но чтобы выдерживать эту простоту и классику, делая её опрятной и невычурной, также нужны профессионалы. Потому попросил коллег из городской Администрации сформировать такую группу, которая будет отсматривать новые решения по благоустройству. Лишь бы не подрались)) А если серьезно - дорогу, как всегда, осилит идущий».

Фото Николая Пушилина.