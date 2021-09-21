Сегодня, 15 сентября, губернатор Курганской области Вадим Шумков работает в Притобольном районе. Выездное совещание по развитию муниципалитета глава региона начал с осмотра объектов образования, сообщает пресс-служба главы региона.

В селе Боровлянка в 2022 году построят новую школу-сад на 60 школьных и 20 дошкольных мест. Старое здание в аварийном состоянии. Ребята учатся в здании детского сада. Губернатор вместе со своими заместителями, руководителями профильных органов власти и главой района Ларисой Злыдневой осмотрел будущую строительную площадку, где разместится новое здание со столовой и спортзалом. По словам директора департамента образования и науки Андрея Кочерова разработана проектно-сметная документация на 164 млн руб. Сейчас она проходит экспертизу, а учебный процесс пока организован в помещениях детсада.

Вадим Шумков поручил главе района Ларисе Злыдневой активнее работать по привлечению в село инвесторов, в частности открытию фермы с переработкой, чтобы создавались новые рабочие места, семьи закреплялись на селе и новая школа не пустовала.

В Раскатихинской средней школе глава региона обсудил продолжение ремонта. Сейчас здесь учатся 85 детей из Раскатихи и ещё четырёх соседних сёл. При школе также работает группа кратковременного пребывания для детей до 7 лет. Здание 1977 года постройки поэтапно приводят в порядок. В 2020 году по поручению губернатора обновили кровлю, входную группу, заменили все окна, обновили фойе, пол в пищеблоке, частично отремонтировал санузлы, смонтировали пандус. В этом году провели текущий ремонт в обеденном зале школьной столовой. В бюджете правительство региона предусмотрело средства на капитальный ремонт пищеблока и благоустройство прилегающей территории. Однако подрядчик, который выиграл конкурс, до сих пор не приступил к работам. Глава региона поручил в кратчайшие сроки расторгнуть контракт с недобросовестными строителями, чтобы запланированные работы были выполнены. Глава района Лариса Злыднева считает, что ремонт пищеблока можно провести во время осенних каникул. Работы по асфальтированию и замене ограждения также должны выполнить до конца 2021 года.

В этом году были выделены средства на приведение в порядок отопительной системы в Гладковской школе. В прошлом году в Глядянском отремонтировали школу и детсад «Малышок».

Фото пресс-службы губернатора Курганской области.