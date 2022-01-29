Губернатор Шумков анонсировал увеличение субсидии на приобретение малоэтаж

Губернатор Курганской школы написал в личном аккаунте социальной сети «Вконтакте», что с этого года поддержка правительства по приобретению малоэтажного жилья составит до 500 тысяч на одну квартиру. По ИЖС коллеги сейчас отрабатывают возможность увеличить субсидирование ипотеки и самостоятельного строительства до 700 тысяч на одну семью.

В сообщении также говорится, что уже начаты работы по созданию двух площадок для комплексной застройки ИЖС. КИЖК на участках общей площадью 41 га в Шадринске и рядом с Курганом разводит сети, а потом подбирает партнёра для строительства мини-поселков. Предложения приветствуются. Телефон департамента экономического развития: 8 (3522) 429-417, эл. почта: kovalev_vv@kurganobl.ru.

По словам губернатора, землю под строительство в абсолютном большинстве муниципалитетов, можно будет брать без торгов. В случае рождения ребёнка либо строительства дома участок переходит в собственность безвозмездно. В департаменте имущественных и земельных отношений Курганской области действует горячая линия для консультаций: 8 (3522) 43-32-32.

В опубликованном к сообщению фото глава региона указал, что на снимке семья Тетериных из Шадринска, построивших дом с субсидией правительства области.

«Всего в прошлом году без малого тысяча семей купили квартиры и построили дома с такой субсидией – 300 тысяч на квартиру и 500 тысяч на дом. Сейчас подводим итоги и совещаемся по корректировке правил работы КИЖК на ближайший период», - сообщил Вадим Шумков.