Губернатор Шумков поручил привести в порядок территорию школы в Глядянском селе

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в ходе выездного совещания в Притобольный район, побывал в местном музее. Главе региона показали благоустроенную территорию. Здесь впервые за долгое время появилось освещение, лавочки, урны, сделали пешеходные дорожки. Рядом с музеем установили экран, на котором демонстрируют фото и размещают информацию о земляках, защищавших страну в годы Великой Отечественной войны. Теперь гости музея могут отдохнуть на открытом воздухе. Приведут в порядок и само здание, оно пострадало от пожара в феврале. Закуплены стройматериалы для восстановления стен. По словам главы района Ларисы Злыдневой, идёт работа со спонсорами, которые готовы оказать поддержку.

В Глядянском обновили среднюю и музыкальную школы, детско-юношескую спортивную школу. Вадим Шумков поставил задачу главе района навести порядок на территории средней школы, чтобы наконец-то придать ей ухоженный вид.

Глава региона выразил надежду, что ремонтные работы на социальных объектах Притобольного района закончатся до конца года, а переходящие – на больнице и стадионе – в следующем году.

«Но в целом хотелось бы более хозяйского подхода в части дорожных работ, благоустройства, тех объектов, которые мы отремонтировали, потому что для этого не нужны субсидии, губернатор, нужно просто содержать объекты в чистоте и порядке», - полагает глава региона.

Фото пресс-службы губернатора Курганской области.