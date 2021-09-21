Губернатор Шумков поручил продолжить ремонт в Глядянской больнице

Стационар Глядянской центральной районной больницы теперь встречает пациентов отремонтированным приемным покоем, светлыми коридорами. В этом году по личному поручению губернатора Вадима Шумковам на ремонт здания, в котором капитального ремонта не было более 50, выделили 10 млн рублей. обновили крышу. На первом и втором этаже стационара заменили двери и отремонтировали потолок, полы, стены. Заменили сантехнику, также частично выполнен ремонт систем водоснабжения и канализации. Лечебное учреждение приводят в порядок поэтапно. За последние три года здесь также отремонтировали крышу поликлиники, детское отделение, приёмный покой, помещение скорой помощи, частично благоустроили территорию. Автопарк больницы пополнился двумя новыми скорыми и машиной неотложной помощи. В этом году ЦРБ установили новый флюорограф, сейчас идёт его наладка, получит больница и новую стоматологическую установку за счёт средств территориального фонда обязательного медицинского страхования. В селах Притобольное и Плотниково установили модульные ФАПы. В 2020 году в Притобольный район приехали два фельдшера. В этом году - терапевт и хирург, они смогли получить выплаты по программе «Земский доктор».

Накануне в обновлённом медицинском учреждении побывал глава региона Вадим Шумков.

Вадим Шумков поручил продолжить ремонт больницы в следующем году. Планируется выделить 6 млн рублей на приведение в порядок палат стационара, стоматологии и другие работы. В рамках дорожного фонда рассмотрят возможности асфальтирования подъезда для скорых на территории больницы. В планах на 2022-2024 годы установка ФАПа в селе Нагорское.

Фото пресс-службы губернатора Курганской области.