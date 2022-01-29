Губернатор Шумков рассказал о строительстве новых спортивных объектов в Кургане

Губернатор Курганской области рассказал в собственном аккаунте социальной сети «Вконтакте» о планах строительства новых спортивных объектах в областном центре.

В сообщений говорится:

«Уже говорили, что в Кургане начинается строительство нового бассейна в Заозерном. Рядом с действующей ледовой ареной.

Обсуждаем с министерством науки и высшего образования ещё и строительство собственного спортивного центра для университета в центральной части города.

Долго отбирали площадку под ещё одну новую ледовую арену, которую начнём строить концом этого года. Пока, исходя из близости сетей и отсутствия необходимости отсыпки, предварительно очень неплохо смотрится вариант размещения объекта неподалёку от аэропорта, что позволит заниматься в ней и ребятам из ближайших районов и сел, обеспечив нормальный подвоз школьными автобусами.

Также в Заозерном начинаем строить в этом году досуговый центр с возможностью для детей заниматься спортом, включая единоборства.