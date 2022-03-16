Губернатор Вадим Шумков передал продукты питания для жителей ДНР и ЛНР

Сегодня, 15 марта, к акции по сбору помощи присоединился и губернатор Вадим Шумков, который передал продукты питания с длительным сроком хранения, сообщает официальный сайт правительства Курганской области.

Уже завтра региона отправляется вторая машина с гуманитарным грузом жителям ДНР и ЛНР. Неравнодушных граждан в регионе много: только в основной центр в Кургане пришли несколько десятков человек.

«У нас тоже есть проблемы, но вместе с тем у нас есть и возможность мирно развиваться, работать. То, что пришлось пережить жителям Донбасса и ЛНР – ни с чем не сравнить. Это лучшее проявление патриотизма, когда мы объединяемся для помощи нашим братьям. Ребята-волонтеры, которые помогают в работе центров сбора гуманитарной помощи, все, кто участвует в акции, большие молодцы», - передает слова Шумкова пресс-служба правительства.

В региональный центр поддержки добровольчества, расположенный на улице Советская, 110, 1этаж, приносят различные продукты, которые не требуют особых условий хранения, а также средства гигиены, постельные принадлежности, канцелярию и многое другое. Здесь уже собрано более 500 килограммов гуманитарного груза.

Вадим Шумков в своих аккаунтах социальных сетей отметил, что помощь Курганская область будет продолжать оказывать - к чему призываются все неравнодушные.

Центры сбора помощи находятся в учреждениях социальной защиты, а также во всех колледжах и техникумах. Вся помощь прозрачна – каждый благотворитель регистрируется, вносится полный перечень передаваемых товаров.

Можно перечислить деньги на счет Курганского областного отделения общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» с пометкой «пожертвование беженцам».

Банк получателя: КУРГАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8599 ПАО СБЕРБАНК г. Курган

Расчетный счёт: 40703810632020000762

Корреспондентский счёт: 30101810100000000650

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование

ИНН: 4501003472

КПП: 450101001

Также деньги можно перевести в приложении Сбербанк Онлайн

Для этого нужно:

1. Зайти в приложение в смартфоне;

2. Набрать вкладку ПЛАТЕЖ ПО РЕКВИЗИТАМ;

3. Набрать ИНН 4501003472 и выбрать РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД (реквизиты заполнятся сами);

4. Сделать пометку «ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ» и набрать сумму.

Адреса и телефоны центров социальной защиты, которые принимают помощь, размещены по ссылке.