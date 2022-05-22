Губернатор Вадим Шумков поздравил курганских выпускников с Последним звонком

Дорогие выпускники, в этот день для вас в последний раз звучит школьный звонок. После этого момента вы из беззаботной поры шагнёте во взрослую жизнь, где вас ждет множество интересных встреч, открытий, впечатлений и новый опыт.

Сейчас каждый из вас думает о будущем: о сдаче экзаменов и выборе профессии. Мне хотелось бы, чтобы в этой предвыпускной суете вы нашли время поблагодарить учителей, которые на протяжении многих лет не только делились с вами знаниями, но и теплом своей души. И сегодня, уверен как и ваши родители, они волнуются, отпуская вас во взрослую жизнь.

После сдачи экзаменов вас с нетерпением ждут колледжи и вузы нашей любимой Курганской области. Десятки востребованных специальностей вы можете получить в комфортных, современных условиях. За последние три года мы не только существенно обновили аудитории и оборудование, но и саму концепцию профессионального образования. Теперь вузы и техникумы

Курганской области работают в тесной связке с вашими будущими работодателями – крупными компаниями и предприятиями, которые, как и мы, заинтересованы в том, чтобы вы получили крепкие знания и практические навыки и остались работать в родном регионе. В рамках программы «Кадры под ключ» идёт обучение специалистов под запросы конкретных предприятий и производств, таким образом, выпускники после окончания своей учебы получают гарантированное рабочее место по профилю своей специальности.

Сегодня для вас мы продолжаем развивать и создавать предприятия, строить и ремонтировать дороги, школы, детсады и больницы, благоустраивать скверы и парки. Но какой наша любимая Курганская область станет в будущем, зависит именно от вас, здесь на родной земле, нужны ваши умные головы, умелые руки и добрые сердца.

Желаю вам удачи на экзаменах! Уверен, у вас всё получится! Дерзайте, смело выбирайте свой будущий путь, и пусть все задуманное сбудется!

Губернатор Курганской области В. М. Шумков