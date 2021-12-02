Губернатор Вадим Шумков поздравил курганских женщин с Днём матери

В жизни ваших детей, какими бы взрослыми они ни были, вы всегда остаётесь самым главным человеком. Человеком, подарившим им жизнь, и озарившим ее светом своей любви. Именно ваша любовь хранит ваших сыновей и дочерей, уберегает их от ошибок и залечивает даже самые глубокие раны. Ваша беззаветная вера даёт сил идти вперёд, добиваться новых вершин, будь это первые шаги или слова, сложная задача по математике или выбор жизненного пути. Вы верите в своего ребенка даже тогда, когда больше в него никто не верит. Ваше чуткое материнское сердце всегда готово простить и понять.

От всей души поздравляю всех жительниц Курганской области, которые знают, какое это счастье и вместе с тем ответственность, быть мамой. Низкий поклон женщинам, которые взяли на себя заботу о детях, в силу разных причин лишившихся кровных родителей. Спасибо вам за ваши большие сердца, которые, отогревают ребятишек и дарят им тепло домашнего очага.

За три непростых последних года поддержке семей с детьми и на федеральном, и на региональном уровнях уделяется все больше внимания - и это не только новые выплаты, это планомерные шаги по строительству, ремонту детсадов, школ, больниц. Развитию систем дополнительного и профессионального образования, чтобы ваши дети могли найти себя и стать востребованными специалистами. Открытие предприятий и новые меры поддержки бизнеса, чтобы в Курганской области можно было реализовать свой потенциал на пользу родному краю. Строительство жилья и благоустройство городов и сел, чтобы вырастая, вашим детям хотелось остаться на Родине, рядом с вами, и вы могли радоваться внукам.

Дорогие мамы, пусть в ваших семьях царят мир и благополучие, пусть ваши дети ценят заботу и тепло, которое вы им дарите, радуют вас своими успехами. Крепкого здоровья вам и вашим близким. С праздником, с Днём матери!

Губернатор Курганской области В.М. Шумков