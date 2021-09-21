Губернатор Вадим Шумков поздравил работников леса с профессиональным праздником

Губернатор Курганской области поздравил работников леса с профессиональным праздником:

- В лесной отрасли в Курганской области трудятся более 3000 человек. Каждый день вы выполняете важную и значимую работу - заботитесь о сохранении национального достояния России - леса и его многочисленных ресурсов. Благодаря вашим усилиям предотвращены многие лесные пожары, в этом году 92% возгораний ликвидировали в первые сутки именно работники лесного хозяйства. Все, кто хоть раз видел, что такое лесной пожар, понимают значимость этих цифр. Не допущено перехода огня на населённые пункты и объекты экономики. Вместе с волонтёрами работники лесной отрасли организуют акции по высадке сосен, активно занимаются лесовосстановлением. В ходе выполнения федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» уже всажены 6,5 млн саженцев на площади более полутора тысяч гектаров, осенью в планах еще 400 гектар. Ежегодно работы по лесовосстановлению проводятся на площади более четыре тысяч гектар. Результаты вашего труда оценят не только нынешние поколения, их увидят дети и внуки, вы работаете ради будущего нашего края. Примите слова благодарности и пожелания доброго здоровья, благополучия вам и вашим семьям.

Фото Николая Пушилина.