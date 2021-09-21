Губернатор Вадим Шумков проголосовал на выборах в Госдуму

Для голосования губернатор Курганской области Вадим Шумков выбрал полуденное время. К этому часу число избирателей на участке уже немного пошло на спад по сравнению со временем его открытия в восемь часов.

- У нас с утра не закрывается дверь, - рассказала председатель участковой избирательной комиссии № 855 Нина Белых. - Сейчас уже поменьше стало приходить, но всё равно люди ждут своей очереди. А утром у нас хвост на улице был вдоль забора, чуть ли не до кинотеатра «Россия». На данный момент, к полудню, проголосовали уже более пятисот человек.

Помимо своих избирателей, а это более двух тысяч человек, к участку, расположенном в самом центре города, для удобства голосования приписались ещё восемьсот пятьдесят горожан, работающих поблизости. Глава региона отметил довольно высокую активность избирателей на участке. По его мнению, трёхдневная процедура выборов достаточно удобна для граждан.

- Когда раньше было нужно проголосовать за один выходной день, людям, подчас это было неудобно сделать, тем более, осенью, когда много своих дел, - считает Вадим Шумков. - Сейчас ЦИК подготовил правильный формат, когда в течение трёх дней можно найти время, чтобы подъехать на удобный для вас участок и проголосовать должным образом.

Участие всех граждан в выборах всех уровней глава региона считает необходимым процессом для повышения качества жизни.

- Если мы хотим менять свою жизнь к лучшему, то нужно брать её в свои руки и голосовать, чтобы потом не рассказывать, что опять кто-то что-то нарешал без нас и наделал хуже, - подчеркнул губернатор. - Мы видим, что в последние два года в Курганской области многое меняется к лучшему и будет меняться дальше. Все выборы важны. Есть несколько уровней государственной власти и по отношению к каждому позиция граждан во время выборов должна проявляться.

Константин Сапунов.

Фото Николая Пушилина.