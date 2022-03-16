Губернатор Вадим Шумков выразил соболезнования родным и близким Сабита Сакаева

«Сегодня Курганская область простилась с Сабитом Маратовичем Сакаевым. Как истинный воин, как достойный сын своего Отечества, он погиб, защищая женщин и детей, защищая свою страну от военной угрозы.

Он с детства мечтал стать военным. Он воспитан на подвигах дедов и прадедов, которые так же, не щадя своих жизней, сражались с нацизмом. Он не мог поступить иначе. Именно такие люди, как Сабит, как другие наши ребята, которые сегодня с честью, достойной своих предков, выполняют воинский долг, - элита нашего государства.

За героизм и отвагу, проявленные в ходе спецоперации, Сабит Сакаев награждён орденом Мужества. Посмертно.

Соболезнуем родным и близким, разделяем с вами горечь невосполнимой утраты. Вместе с вами скорбит вся Курганская область, вся наша страна.

Светлая память тебе, Сабит Маратович Сакаев. Достойный сын курганской земли. Светлая память всем русским войнам, которые погибли за Родину».

Вадим Шумков поручил органам социальной защиты совместно с главами и военкомом вне зависимости от выплат семьям погибших уточнять имеющиеся проблемы для оказания необходимой прямой поддержки.