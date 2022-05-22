Губернатору Вадиму Шумкову доложили о стабилизации обстановки

Губернатор Вадим Шумков провел очередное заседании комиссии по ЧС в рамках планового контроля по пожароопасной ситуации в регионе. В работе комиссии принял участие руководитель федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников.

На совещании в режиме оперативного сбора информации главами муниципалитетов, где была наиболее острая ситуация, доложена и проанализирована обстановка за прошедшую ночь и утренние часы. Отмечена стабилизация. Подтвержден контроль по действующим очагам, их локализация и ликвидация.

Погодные условия позволяют использовать авиацию, работают инженерные машины разграждения, задействовано достаточное количество сил и средств. Перегруппировка сил и средств контролируется и проводится в круглосуточном режиме, в зависимости от результатов мониторинга обстановки на всей территории региона.

Глава региона поручил дополнительно проанализировать эффективность работы патрулей, их соразмерное распределение по территории субъекта, максимальную нацеленность на предотвращение и выявление очагов возгорания.

Отмечено, что за прошедшие сутки проводилась эвакуация, в том числе, превентивная в 12 пунктов временного размещения, такие подготовлены в каждом муниципальном образовании. Жители возвращаются в дома, дачные сообщества после полного снятия угрозы возгорания.

По информации пресс-службы губернатора, дополнительно поручено детально прорабатывать ситуацию со сгоревшими строениями, индивидуально подходя к выяснению статуса этих строений, характера их использования. Глава региона распорядился провести учет бесхозных, неиспользуемых строений, где проведено электричество с целью превентивного отключения, для исключения такого фактора риска возгорания.

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