Гульдана Жолымбетова: «Утро надо начинать с улыбки и музыки Моцарта»

Именно такой концерт прошел на днях на сцене Курганской областной филармонии. Зауральский симфонический оркестр выступил с пианисткой из Америки Гульданой Жолымбетовой. Почти два часа на концерте пролетели как одно мгновение. Просто фонтан положительных эмоций! Удивительное сочетание классической, эстрадной и джазовой музыки. Программа так и называлась – «Вечер премьер и контрастов». Накануне выступления невероятно позитивная женщина пообщалась с курганскими журналистами.

Как дома

Гостья из США, кстати, родом из Казахстана, гастролировала в Канаде, Австралии, Болгарии, Германии и других странах, в Курган же приехала впервые.

– Я не чувствую здесь себя гостьей, гораздо больше это похоже на возвращение домой. И это не лесть. Оказывается, у вас такой добрый, гостеприимный город. Вокруг настолько добрые люди; вы даже не представляете, в каком уникальном городе живете, – с улыбкой говорит Гульдана Жолымбетова. – Здесь какая-то космическая аура.

Живая музыка лечит

За спиной у пианистки многолетняя концертная деятельность, в которой есть как сольные выступления, так и проекты с оркестрами. Она очень любит джазовую музыку. Кстати, студенты зовут ее за это «джаз-апашкой» («апашка» в переводе с казахского «бабушка»), вкладывая в ласковое слово неподдельное восхищение необычным преподавателем.

– Я считаю, что музыка – это великая волшебная сила. Именно живая музыка лечит, исцеляет, положительно воздействует на психику. Она должна вас сопровождать. Примите за правило по утрам слушать, допустим, Моцарта и улыбаться. Ей-богу, жизнь станет легче! Это вам как рецепт от врача. Например, «Рапсодия в стиле блюз» Джорджа Гершвина помогает людям с проблемами желудка.

Еще Гульдана Жолымбетова серьезно занимается таким популярным в Америке направлением, как арт-терапия. Её даже преподают в университетах. Сама пианистка проводит лечебные концерты в группах.

– В домашней атмосфере я играю особый набор музыки с особенными тональностями, включаю видеоряд, – говорит музыкант. – Во время сеанса сначала я проникаю людям в душу, копаю, они плачут, рыдают. Это особое ощущение клавиш. А потом я вывожу их из напряженности, слезы у людей высыхают, все начинают улыбаться.

Азы музыки

для американских детей

Главная ценность для Гульданы Жолымбетовой – дарить таинство музыки как взрослым, так и детям. В Лос-Анджелесе она открыла детскую филармонию, где обучает ребят азам музыкального искусства и игре на музыкальных инструментах.

– Знаете, что я вам скажу?! Российским детям гораздо легче преподавать. Там у них не принято что-то учить, да и лишний раз к ним не прикоснуться, – восклицает пианистка. Они совсем не знают персонажей русских сказок, к примеру Бабу-ягу. Я им все рассказываю и показываю.

Подарок для курганцев

Кстати, выступление в Кургане гостьи из США состоялось благодаря ее давнему знакомству с руководителем симфонического оркестра Николаем Эйбергардом. Они познакомились заочно и полгода общались. В итоге знаменитая пианистка решила преподнести Кургану дар и согласилась играть у нас, причем бесплатно. Помимо этого на концерте она подарила оркестру множество подарков: 300 партитур, невероятно красивый торт в виде скрипичного ключа, а Николай Эйбергард получил копию статуэтки «Оскар» и стал обладателем настоящего американского смычка.

– Если бы все проблемы в политике решались через музыку, то мы бы уже давно жили как в раю, – уверена исполнительница.

Фото Александра Кадникова.