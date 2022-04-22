Ход строительства уникального детсада-яслей в Шадринске проверил полпред

Полпред Владимир Якушев и губернатор Вадим Шумков проконтролировали последний этап строительства детского сада-яслей на 150 мест в Шадринске.

Общая площадь здания после завершения строительства составит более 4,6 тысяч квадратных метров. На реализацию проекта предусмотрено более 163 млн рублей.

На сегодняшний день выполнено 86 процентов объема запланированных работ: построен каркас здания – внешние и внутренние стены, завершается монтаж коммуникаций, подведены сети и газопровод. Ведутся отделочные работы. Частично выполнены работы по благоустройству территории.

Строительство осуществляется по уникальному для Уральского федерального округа проекту: в здании детского сада предусмотрен зимний сад - мини-атриум, с местами под высадку живых деревьев. Это решение не только сделает здание красивым, но и послужит энергоэффективности.

Еще одной особенностью садика является его расположение - в новом микрорайоне Шадринска. Полпреду показали макет школы на 1100 мест, которую планируют построить совсем рядом.

По информации пресс-службы губернатора Курганской области.