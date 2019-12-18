Хоккеисты «Зауралья» вновь попытают счастья в Ангарске

Вот и во вчерашнем матче «Зауралье» уступило 1:2, причем хоккеисты успели даже почти 10 минут отыграть в овертайме. Чуть-чуть не хватило везения, чуть-чуть - характера.

А могли курганцы выиграть и сравнять счет в серии. В концовке встречи почти три с половиной минуты команда Альберта Логинова владела численным преимуществом, но создать что-то вразумительное у ворот гостей так и не смогла. Вообще показатель игры в большинстве у «Зауралья» в этот день был ниже плинтуса. За исключением собственных и обоюдных удалений было четыре таких возможности. Конечно, сказалось и отсутствие на ключевых позициях травмированных игроков Ильи Неколенко и Алексея Чечина. Силовой борьбы было много, моментов, когда команды прессинговали. Но вот с комбинационным хоккеем, с выверенными передачами и движением не все ладно. Команды чаще катали шайбу по бортам, либо старались вбросить в зону и уже затеять возню вблизи ворот. Пришлось поработать вратарям. Голкипер «Зауралья» Сергей Агеев отразил 26 бросков по воротам. Правда, если закрыть глаза на игровое давление со стороны ангарчан, общую напряженность и вспыхивающие единоборства, то серия очень ровно проходит - бросок в бросок и шайбу в шайбу.

3:1 повел в серии «Ермак». Игра вновь переходит на ангарский лед. Очередной матч команды сыграют 5 марта. Игры в серии проходят до четырех побед, и будем надеяться, что наша команда сыграет достойно. Рассчитывать на чудо из трех побед, наверное, уже не приходится, но болельщики остаются в своем праве. Хочется интриги, хочется хоккея и зрелищной игры. Да и терять-то уже нечего.

Фото Евгений Пересторониной.