Хорошо ли быть «правдорубом», или Как девушка из Кургана предложила бороться с хамством столичных водителей

Проект выступает против нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения. Появился он в 2010 году в Москве как одна из федеральных программ объединения «Наши». Сегодня его представители есть практически во всех крупных городах страны, и не только. У истоков стоят москвич Дмитрий Чугунов и курганская девушка Оксана Митрофанова. Сейчас она тоже живет в Москве, у нее достаточно плотный жизненный график. В минувшие выходные Оксана приехала погостить к родным в столицу Зауралья. Конечно, мы не могли не пригласить ее к себе в гости.

Наша землячка любит танцы, хорошие книги и утренние пробежки. Всегда была девочкой целеустремленной, бойкой и активной. Еще в детстве ее начали посещать мысли о большой политике, девушка даже говорила, что хочет стать президентом:

– Думала, что вот я сяду в кресло президента и буду говорить: «Так, здесь – чтобы было чисто. Здесь – чтобы красиво, а здесь – чтобы не ругались».

После окончания 47 гимназии Оксана, сдав на пятерки экзамены, отправилась покорять большие города. Первым делом – Москву. Близкие отговаривали, но она настояла на своем и поступила в Российский государственный социальный университет на направление «политология». Тут все и закрутилось.

– Был Год молодежи. Я начала заниматься этим направлением от своего вуза. Так попала на первый образовательный форум «Селигер». Поехала туда координатором. Там как раз познакомилась с движением «Наши», с интересными ребятами. Я сказала Владимиру Владимировичу Путину: «Мы в вашей команде. Я надеюсь, что и вы в нашей команде. И это замечательно». Многократно встречалась и с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Понимаю, что это те люди, которые стоят на страже интересов государства, они настоящие капитаны, движутся такими шагами, какие им позволяет делать экономическая ситуации, – рассуждает она.

Политическая и общественная жизнь буквально накрыла с головой, но это ничуть не испугало Оксану. Она начала заниматься молодежными проектами партии «Единая Россия» в Центральном совете сторонников, создала свое движение, связанное с экологией, а затем обстоятельно подошла к проблеме недобросовестных водителей. Подтолкнула ситуация с парковками.

– Я жила в центре столицы. Конечно, каждый день сталкивалась с машинами, которые припаркованы неправильно, заставляют людей переходить с тротуара на дорогу. Из подъезда выбираешься еле-еле, пачкаешь одежду об машины. Конечно, накипело. Вот мы в один момент собрались и подумали, а почему бы не начать с этим бороться? Придумали наклейки большие с надписью «Мне плевать на всех. Паркуюсь, где хочу». И вот он, первый рейд. Стоим на улице. Мы не знаем водителей, они не знают нас. Конечно, первая наклейка – первый конфликт. Как-то потихоньку, понемножку все пошло, появились люди, которые поддерживали это движение, стали выходить уже на большой медийный уровень, – объясняет девушка.

Как считает Оксана, люди нарушают правила, потому что им скучно жить, они ищут приключений.

– Раз попробовал нарушить, два… Вроде прокатило. И тут ты понимаешь, что ты бог. Ты можешь делать все. А если у тебя еще и корочка за плечами или муж богатый, сам вроде спортсмен, активист, все тебя знают, почему бы не стать выше других людей? И тут появляются какие-то студенты, а еще и без денег, без машины и говорят: « Ну-ка, давай-ка будь с нами человеком».

Приходится делать замечания и достаточно солидным, известным лицам. Как правило, такие случаи запоминаются, получают большую огласку. Один из примеров – случай 2012 года. Супруга заместителя полпреда Чечни при Президенте РФ Тамерлана Мингаева, неправильно припарковавшая машину, вызвала на помощь сына. Начались разборки. Операторов пытались принудить удалить видео, угрожали им. Запись попала в Интернет, набрала несколько миллионов просмотров. Было возбуждено уголовное дело.

– Это и Никита Михалков, и журналисты Первого канала, и всевозможные представители госструктур. Конфликтов много, и, конечно же, люди считают, что их-то трогать нельзя, – рассказывает наша землячка.

Оксана не признает градации ни по чинам, ни по социальному статусу. Убеждена, что все равны и каждому дается по заслугам. Считает себя правдорубом, который периодически за свою правду и честность должен «отхватывать», но все же чаще ей удается отстоять свою позицию, это ведь интересно:

– Люди не хотят слышать правду, люди хотят слышать, что все мы молодцы, все мы хорошие. Но за этим должны стоять действия, а не корочки, регалии, дорогая одежда и машины.

Параллельно со «СтопХамом» с легкой руки Оксаны (а она занимается боксом) стартовал проект «СтопЖлоб». Здесь она была единственной представительницей прекрасного пола, нередко приходилось заступаться за парней.

– У нас в Москве и во многих других городах была введена платная парковка. Но люди решили, что опять же правила не для всех. Вот они приезжают, занимают общественное место, номер закрывают. Соответственно, я приезжаю на машине в центр. Я в принципе девушка. Мне и так парковаться сложно, а еще и все места заняты. Мы придумали наклейки «Позорюсь за 80 рублей в час». Клеили их водителям. И, конечно, когда человек стоит с машиной за 60 млн рублей, он вообще не понимает, кто посмел коснуться его дорогого автомобиля. Конечно же, выбегают эти лысые охранники. К сожалению, когда человек не может защитить свою позицию словами, он переходит на кулаки, и нужно понимать: не факт, что у тебя кулаки-то сильнее, чем у той вроде бы хрупкой девушки, – говорит она.

Продвижение проектов – сложный и трудоемкий процесс. Сегодня, в эпоху Интернета, можно пользоваться всевозможными сайтами и мобильными приложениями.

– Ты можешь делать много добрых дел, и все тебе будут благодарны, но о твоем проекте не будет знать никто. Если ты сделал хорошее дело, возьми в руки этот флаг хорошего дела и говори всем, и предлагай повторить, тогда хороших дел будет больше. Плохое легче повторить, а чтобы сделать хорошее, нужно иметь силу, – утверждает активистка.

Свою дальнейшую жизнь Оксана планирует посвятить управленческой деятельности в политической структуре. Она считает, что неплохо было бы омолодить все наши общественные палаты:

– Хотелось бы все-таки вовремя войти в эту структуру, понять ее, попытаться помочь сделать что-то полезное для страны, города. Я считаю, что Россия всегда была своевольная, своенравная страна, она никогда не падала на колени. Я уверена, что этого никогда не случится.

В Кургане девушка бывает редко, но очень любит его. Говорит, что здесь многое меняется, но не всё ее радует.

Для меня Курган всегда будет ассоциироваться с летним красивым городом, с моими родителями, дедушкой, бабушкой. Смотрю на жителей города, на своего дедушку и понимаю: сколько бы препятствий ни предоставляла им судьба, они будут по-прежнему любить свой дом, свою землю. И дай бог, чтобы в наших молодых людях любовь к семье, к земле, к стране была такой, как у моей бабушки и у моего дедушки. К сожалению, мне кажется, сейчас эта любовь чуть-чуть других принципов. Но есть к чему стремиться, пока у нас есть примеры для подражания, – с улыбкой заявила она.

По секрету Оксана призналась, что в ближайшее время планирует заняться проектом в помощь социально малозащищенным детям, и не исключено, что запускаться он будет в нашем городе.

Фото Александра Кадникова.