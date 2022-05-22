Хотите научиться писать свое имя кириллицей?

На площадке «Ума палата», которая будет действовать в течение всего праздника «Славянское братство, посвященного Дню славянской письменности, горожане узнают, как постигали грамоту на Руси и попробуют себя в роли ученика «школы учения книжного». Вы даже пройдете короткий экспресс-курс и научитесь писать свое имя кириллицей. А еще узнаете, как ставили оценки и были ли перемены.

Сможете ли вы решить старинные примеры из арифметики, написать пером фразу из учебника грамматики? Кем были Кирик Новгородец и Леонтий Магницкий и по какому учебнику учился Михайло Ломоносов? Эти и другие знания вы получите в славянской школе «Учение книжное».

Совершая путешествие в прошлое, гости праздника узнают, как наши предки учились в старину, как сохраняли и передавали свои знания. Участвуя вразличныхинтерактивах, горожане освоят различные способы передачи информации: от узелкового письма и берестяных грамот, до печатной машинки и 3Д моделирования.

На выставке «Книга в наследство» библиотеки им. Л. Куликова будут представлены раритетные книги, изданные в конце XIX - середине XX веков. Это пособия учебных заведений дореволюционной России датируемые 1891 годом, издания военных лет, а также книги из личного архива Л. Куликова.

Также на площадке знатоки расскажут о составлении семейного древа и поиске своей родословной. А еще для гостей праздника приготовили множество связанных с древней Русью интеллектуальных игр, викторин, тестов и даже рецептов из славянских сказок.

Приходите, площадка будет интересна представителям всех возрастов!

По инфлрмации БИС города Кургана.

