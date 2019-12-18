Хроника летящего мяча

С учетом различных турниров в городах Кургане и Шад-ринске и отборочных игр «Золотого колоса» в чемпионатах участвовало до сотни команд. Победителем у мужчин стала команда «Динамо». У женщин сильнейшей стала команда Курганского училища олимпийского резерва.

Кстати, в эти дни чемпионки Курганской области выступают в Череповце, в финале чемпионата России первой лиги.

Такой благоприятный фон стал неплохим поводом поговорить о развитии волейбола с президентом федерации волейбола Курганской области, директором училища олимпийского резерва Сергеем Сениченко:

– Команда КУОР второй год участвует в этих соревнованиях. В прошлом году попала в финал и заняла среди представителей всех округов четвертое место. В этом году наша команда заняла второе место на уральском этапе. Пока в чемпионате России играет только женская команда.

Кроме этого традиционно девушки и юноши принимают участие в первенстве Уральского округа, в зональных соревнованиях первенства России. Давно не отбирались в финал, но в этом году юноши 2001–2002 года отобрались в финал первенства России, который проходил в Монино Московской области. Я считаю, что первый блин не был комом. Команда заняла 11-е место из шестнадцати команд, попав в тяжелую ситуацию и проиграв сначала три игры. Потом три игры выиграли, и по большому счету нас такой результат устроил. Это как раз тот возраст, который будет играть на спартакиаде учащихся России в следующем году. И мы надеемся, что юноши могут выступить достойно и побороться за выход в финал спартакиады. Мы давно не попадали в призеры первенства Уральского округа. И это притом, что ребята занимаются всего второй год. Основными конкурентами были команды Санкт-Петербуга, Волгоградской, Воронежской областей, но они такого же уровня. Свердловская область заняла 10-е место. Отсюда и планы на будущее.

– Можно спросить о финансировании?

– В этом году достаточно хорошее материальное обеспечение. Если раньше мы организовывали только областные турниры, то в этом году у федерации запланировано порядка 1 миллиона рублей на участие команд в первенстве России и в зональных соревнованиях.

– Это свои, изысканные средства?

– Это деньги, направленные на развитие видов спорта из областного бюджета. Детский спорт в основном держался на плечах родителей, но в этом году к зональным и финальным соревнованиям это ощутимая помощь областного бюджета. Кстати, и команда первой лиги КУОР финансируется из областного бюджета.

– А если говорить о развитии волейбола в районах области?

– Например, мужские команды Мишкинского и Щучанского районов оказали достойное сопротивление лидерам областного чемпионата. В финале Всероссийских сельских игр два года назад команда Мишкинского района заняла 8-е место, впервые. Выше девятого места мишкинцы не поднимались. Волейболисты достаточно большое количество очков принесли команде. И опять планируем команду из Мишкино отправить на Всероссийские сельские игры. Это серьезный стимул.

Конечно, хочется большего, но, к сожалению, на селе не так активно развивается волейбол. Однако очень радует работа Шадринской детско-юношеской спортивной школы.

На прошедшем втором этапе Всероссийских соревнований «Серебряный мяч» (2001–2002 годов рождения) победили представители Шадринского лицея №1 у мальчиков и девочек.

Достойно выступили здесь шумихинские девочки, попав в призы, проиграв Кургану. А у юношей неплохо проявили себя макушинцы, которые на равных играли с Курганом.

Кстати, третий этап таких соревнований «Серебряный мяч» в прошлом году мы проводили в Кургане, и традиционно поддерживаем эти турниры, которые проходят под эгидой министерства образования и министерства спорта.

– Улучшение ситуации как-то сказывается на тренерской активности?

– Мы планируем, что тренеры по волейболу войдут в число обладателей областных грантов. Соответственно, если есть финансирование, есть и возможность участвовать в соревнованиях, проверить и посмотреть своих игроков, и тренеры в этом заинтересованы. За пределами области наш регион представляют команды Кургана, Шадринска и в рамках «Серебряного мяча» – команда города Макушино (тренер Олег Мезенцев). Почему-то в сельской местности тренеры в основном работают с командами девушек.

Неплохим стимулом стала и Первая спартакиада спортивных школ Курганской области. В Зауралье 18 спортивных школ, в которых есть отделение волейбола. В этом году соревнования запланированы на осень. Спортсмены уже привыкают к календарю и ждут этих соревнований. И тренеры себя здесь проявляют.