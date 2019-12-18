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Хватит ли топлива зауральским аграриям на посевную?

Зауральские аграрники располагают на текущий момент всего лишь 30% дизельного топлива от существующей потребности на проведение предстоящей посевной кампании.

29 февраля, 2016 - 16:45

При этом в департаменте АПК считают, что ситуация не выглядит критической и постепенно будет выправляться. Зато подготовка тракторного парка идет хорошими темпами. Иные из стальных коней хоть сегодня готовы выехать на поле. По меньшей мере, 77 % тракторов уже прошли необходимые ремонтно-восстановительные работы. Еще в большей степени – на 88%, подготовлены посевные комплексы.

Из расчетов специалистов департамента АПК явствует, что в период весеннего сева зерновых и зернобобовых культур в Курганской области будет задействовано около 270 посевных комплексов, потребуется 17,4 тыс. тонн дизельного топлива.

Владимир Седанов.

Источник: 
Владимир Седанов
29 февраля, 2016 - 16:45

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