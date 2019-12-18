Хватит ли топлива зауральским аграриям на посевную?

При этом в департаменте АПК считают, что ситуация не выглядит критической и постепенно будет выправляться. Зато подготовка тракторного парка идет хорошими темпами. Иные из стальных коней хоть сегодня готовы выехать на поле. По меньшей мере, 77 % тракторов уже прошли необходимые ремонтно-восстановительные работы. Еще в большей степени – на 88%, подготовлены посевные комплексы.

Из расчетов специалистов департамента АПК явствует, что в период весеннего сева зерновых и зернобобовых культур в Курганской области будет задействовано около 270 посевных комплексов, потребуется 17,4 тыс. тонн дизельного топлива.

Владимир Седанов.