И на суше, и в воде

Во время дежурства сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы сержанты полиции Артем Катаев и Илья Чернышов спасли 47-летнего мужчину, который, несмотря на запрет, решил пересечь затопленный мост, соединяющий микрорайон Глинки и поселок Малое Чаусово, на велосипеде. Справиться с течением реки гражданин не смог. Он был нетрезв, поэтому едва не утонул.

Стражи порядка бросились к нему на помощь. Через несколько минут Артем, имеющий, кстати, спортивный разряд по плаванию, добрался до пострадавшего, вытащил его на поверхность воды и на себе донес до берега. Выяснилось, что «пловец» опаздывал на работу. Нарушителя доставили в отдел полиции № 1 УМВД России по городу Кургану, составили в отношении него протокол об административном правонарушении.

Артем Катаев – коммуникабельный, ответственный, отзывчивый, целеустремленный, прямолинейный. Окончил школу №48, отслужил в армии в мотострелковых войсках, вернулся оттуда и в 2014 году по зову сердца пришел работать в органы внутренних дел. Одновременно поступил в сельхозакадемию на специальность «Пожарная безопасность», сейчас учится на втором курсе.

На вопрос, почему решил связать свою жизнь с нелегкой профессией полицейского, не раздумывая, отвечает:

– Мне нравится охранять порядок на улицах родного города и обеспечивать общественную безопасность. Склад характера у меня такой. Нужно, чтобы все везде было по полочкам, по правилам, по закону.

Молодой человек любит ухаживать за домашними питомцами, а их в семье Катаевых два – стаффордширский терьер Джек и бирманская кошка Фокс. Интересуется новинками киноиндустрии, особенно в жанре фантастики. Считает, что мужчина всегда должен находить время на посещение спортзала:

– Важно поддерживать себя в хорошей физической форме. Это полезно для здоровья.

Планы на будущее у него большие. В ближайшее время молодой полицейский собирается жениться.

Артему и Илье приказом начальника регионального Управления МВД вынесена благодарность и направлено ходатайство в областное МЧС о награждении сотрудников полиции медалями «За спасение погибающих на водах».

Фото из группы «ВКонтакте» «Типичный Курган».