И снова о капремонте

Темой стал капитальный ремонт многоквартирных домов. К этому вопросу, как пояснил модератор дискуссии председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов, было решено вернуться, поскольку у участников предыдущего заседания было два значительных замечания.

Во­первых, почему региональным фондом капремонта было принято решение потратить не 90 процентов, как это согласуется с жилищным законодательством, а только лишь часть от собранных жителями Зауралья средств? Ставился вопрос и о том, что собранные средства в муниципалитетах должны иметь строгое целевое назначение. Вторая задача, которая стоит перед заинтересованными сторонами, – проведение качественного ремонта и контроль за его проведением.

– Почему мы это требовали? Люди должны видеть, что происходит, куда идут деньги. Мы должны доказать, что сама по себе идея капитального ремонта правильная и своевременная. Чем больше домов мы отремонтируем, тем больше нам люди поверят, убедятся, что наши действия были верными, – высказал свою точку зрения председатель комитета по экономической политике облдумы Евгений Кафеев.

По словам депутата, областная Дума поддержала идею по увеличению суммы на капитальный ремонт домов, и уже в этом году на эти цели будет потрачено 350 миллионов рублей, в результате чего в программу капремонта включено 84 дополнительных дома.

В связи с увеличением численности домов, попадающих в программу капремонта, существенно увеличивается и нагрузка на ответственные за его реализацию структуры – департамент строительства и региональный фонд капитального ремонта.

– Впервые у нас такая большая программа. В прошлом году капитальный ремонт был проведен на 46 домах, к тому же он велся по другой федеральной программе. В этом году объем работ увеличивается в 7 раз – это 360 домов, – заострил внимание участников дискуссии Евгений Кафеев.

Депутат также остановился на вопросе привлечения по реализации программы капремонта строителей из Курганской области:

– Мы бы хотели, чтобы на ремонте домов местные организации были задействованы максимально. Это и налоги, это и зарплаты, это и новые рабочие места.

По словам депутата, то, что требовалось от законодательной власти, было выполнено. 22 марта областная Дума приняла закон о компенсации за оплату средств капремонта для собственников квартир пожилого возраста. Те, кому исполнилось 70 лет, будут получать 50 процентов компенсации, а тем, кому за 80 – полагается 100­процентная компенсация. Эта норма вступит в силу с 1 июля 2016 года.

– Принимая закон, действие которого начинается с 1 июля, мы хотели, чтобы люди, а также социальные службы получили время для подготовки соответствующих документов, люди не должны стоять в очередях. Деньги на это в областном бюджете предусмотрены, – заявил Евгений Кафеев.

Он также отметил, что уровень собираемости взносов на капремонт – один из самых лучших в России, и это несмотря на то, что ряд оппозиционных партий пытались сорвать этот этап работы, призывая отменить сбор взносов и проводить капитальный ремонт МКД за счет государства. Депутат­единоросс подчеркнул, что государство никогда не смогло бы выполнить такой объем работы, в то время, когда дома все больше требовали капитального ремонта.

И это на самом деле так, в области насчитывается около 1000 многоэтажек, возраст которых варьируется от 25 до 50 лет.

Заместитель директора областного департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Евгений Кайгородов рассказал участникам дискуссии о подготовительном этапе капитального ремонта МКД.

– Мы встречались с каждым руководителем строительной организации, которые потенциально могут зайти на объекты, и объясняли, что предстоит делать. Мы гарантировали строителям, что задержек по выплатам за проведенный капремонт не будет, так как все средства аккумулируются на расчетном счете Фонда капитального ремонта. 80 процентов подрядчиков дали согласие, – пояснил он.

Основная нагрузка по капремонту ляжет на областной центр, в котором в этом году планируется отремонтировать 150 многоэтажек. К этому моменту проведен первый лот по ремонту 35 домов. По словам Кайгородова, региональный фонд капремонта ориентируется в первую очередь на местные строительные предприятия. Обязательным условием для участия в качестве подрядчика должно стать наличие лицензии на этот вид деятельности. Также устанавливаются сроки проведения ремонтных работ, например, ремонт крыши ограничивается 60 днями. Обговаривается еще одно условие, при котором акт о приемке работ будет подписывать уполномоченное лицо, назначенное жителями многоквартирного дома. Только после этого региональный фонд сможет делать выплаты за выполненный объем работ. Кайгородов выразил надежду на то, что капитальный ремонт МКД не ощутит дефицита строительных организаций, а по мере реализации программы конкуренция среди них будет обостряться.

Генеральный директор регионального фонда капремонта Александр Медведев проинформировал, что при отборе многоэтажек для включения их в программу ремонта брался единственный критерий – возраст жилого здания. В Кургане, например, в предварительный список вошли дома со сроком эксплуатации с 1958 года. Однако в отношении некоторых домов возникли сомнения, так как комиссия выяснила, что они находятся в предаварийном состоянии. Вкладывать деньги на капитальный ремонт аварийных домов было бы расточительно. В итоге было принято решение включить предаварийные дома в особый список.

Что касается 84 домов, дополнительно включенных в программу капремонта текущего года, то они также отбирались по возрастному принципу. В программу вошли многоэтажки 1959 года постройки и частично 1960­го. При этом за основу отбора МКД был взят принцип полноты собираемости взносов на ремонт. То есть чем выше уровень сбора, тем выше вероятность попасть в программу на этот год. В 2017 году этот принцип будет определяющим при отборе МКД для включения в программу.

Отдельно на круглом столе обсуждался вопрос о капремонте многоквартирных домов в сельской местности.

Так, участница круглого стола от села Боровлянка Притобольного района Ольга Александрова рассказала о ситуации с МКД в их населенном пункте. В Боровлянке сейчас насчитывается 4 дома с численностью от 8 до 16 квартир. По ее словам, в жилых зданиях нет подвалов, лифта, газа и централизованного теплоснабжения. В двух домах нет даже воды и водоотведения.

– Дома у нас ветхие. Пока дойдет очередь до планового ремонта этих домов, а срок их назначен на 30–40­е годы, они рухнут или жители не доживут до этой даты, так как все они преклонного возраста. Ремонт домов с момента их постройки в годы советской власти не проводился. Из 56 квартир занято только 30, – привела она свои доводы.

К таким домам надо подходить дифференцированно, считает Дмитрий Фролов, порекомендовав представительнице МКД написать на его имя обращение, чтобы была оказана помощь по составлению оценки состояния дома.

– В этом случае есть два выхода. Если комиссия признает дом аварийным, то жителей освободят от уплаты взносов, если нет, то собственники квартир могут создать собственный накопительный специальный счет и с этих средств оплачивать ремонт, – дополнил Евгений Кафеев.

В том случае, когда собственники ремонтируют дом за собственный счет, должны быть представлены документы в фонд капремонта, будут представлены льготы, тогда жильцы освобождаются от уплаты взносов.

Председатель городского Совета ветеранов Александр Мазеин рекомендовал региональному фонду активизировать действия по информированию населения о конкретных мероприятиях, проводимых в сфере капитального ремонта домов. Он предложил создать информационный бюллетень, который должен выпускаться на систематической основе и публиковаться во всех СМИ, которые работают на территории региона.

Поскольку капитальный ремонт жилья будет оставаться одной из наиболее актуальных тем в текущем году, участники круглого стола решили обязательно вернуться к ней, как только новые вопросы потребуют нового решения.