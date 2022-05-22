Игорь Сухин: «Курганская область – лидер по развитию шахматного образования в России»

Курганская область – лидер по развитию шахматного образования в России. С таким заявлением выступил кандидат педагогических наук, почётный работник общего образования РФ, член Координационного совета по развитию шахматного образования в системе образования РФ Игорь Сухин. В середине мая кандидат в мастера по шахматам и автор федерального курса для начальной школы «Шахматы – школе» побывал в нашем регионе.

Столичный гость встретился с молодёжным активом региона, во время беседы затронул тему развития интеллекта и объяснил, почему шахматы помогают стать успешными. Более 20 педагогов приняли участие в «круглом столе», организованном в стенах партии «Единая Россия». Задавали вопросы, обменивались опытом.

Игорь Сухин - член рабочей группы по реализации проекта «Интеллектуал Зауралья» в Курганской области. Он выступает председателем жюри конкурса профмастерства учителей, преподающих шахматы.

С автором методики обучения шахматным азам детей с возраста двух лет, а также шахматно-задачной технологии развития у детей способности действовать «в уме» Игорем Георгиевичем мы поговорили о развитии шахматного образования.

- Ваш регион - лидер по развитию шахматного образования в России и даже немножко, не побоюсь этого слова, в мире. Это не реверанс в сторону области. Это чистая правда! У вас всё работает в одной связке. Для педагогов проводят конкурсы, для семей. Один только фестиваль «Папа + Мама + Школа + Я = Шахматная семья» чего стоит! А какое красивое название «Интеллектуал Зауралья»! – отметил Игорь Сухин.

Он подчеркнул, что во многих регионах весьма сложный вопрос – взаимодействие системы образования и спорта. В нашей области и здесь цепочка налажена.

- В спорте самое главное - это достижения. У вас отличный тренер Владимир Леонидович Предеин. Воспитал большое количество достойных учеников. И я был бы очень рад, если бы узнал о том, что в Курганской области новые чемпионы мира появились. Но всё же в школе всё устроено немного иначе. Нельзя делать акцент на спортивный результат, призовое место. Система образования – это сияние миллионов звёзд. Мы должны работать таким образом, чтобы после каждого шахматного урока не один, а все учащиеся становились лучше, умнее. Вчера не смог решить задачу, а сегодня смог. Главной целью должно быть развитие интеллекта, развитие способностей действовать в уме, - прокомментировал почётный работник общего образования.

Отсюда уже и хорошая успеваемость, и дисциплина, и самостоятельность в выполнении домашних заданий. По словам члена Координационного совета по развитию шахматного образования, знакомство с шахматами лучше всего начинать в шестилетнем возрасте. Как показывает практика, дети в дальнейшем хорошо справляются не только со школьными дисциплинами, успешно сдают выпускные экзамены, поступают в престижные вузы, но и параллельно развиваются в творческом плане – посещают музыкальные и художественные кружки и добиваются высоких результатов. Пример тому – дочери Игоря Георгиевича, которых он считает достаточно успешными и состоявшимися людьми.

- Я сам пришёл в шахматную секцию в восьмом классе, мне очень повезло с тренером. Он новичков собрал, поприветствовал и сказал, что шахматы помогут нам определиться в жизни, помогут сформировать логический аппарат. Он отметил, что занятия в секции – это только этап, в дальнейшем каждый должен выбрать себе работу по душе. Это был очень правильный посыл.

Игорь Сухин говорит, что урок шахмат – это урок логики, и вести этот урок должны обязательно учителя, а не спортсмены высокого уровня.

- Они любят детей, но не знают тонкостей педагогической профессии. В Аргентине лет 25 назад провели эксперимент. Год прошёл. 30 процентам детей нравятся шахматы, 40 процентов нейтрально относятся к занятиям, 30 процентам не нравятся шахматы. Получается, что нравится тем, кто чаще выигрывает, а не нравится тем, кто чаще проигрывает, - рассказывает наш герой.

Одна из общемировых и весьма непростых задач - разработка научно обоснованных здоровьесберегающих УМК. Именно эти учебные пособия и выпускает для педагогов и детей Игорь Сухин, отмечая, что ничего нового по сути не изобретает, просто, основываясь на опыте известных учёных, таких как Пономарёв, Гальперин, издаёт книги на понятном и простом языке.

- Моя цель была - взять из шахмат тот материал, который могут понять даже те учителя, которые ранее не имели никакого представления о шахматной игре. Ещё раз повторю: опыт Курганской области по шахматному образованию самый лучший в России. Не боюсь перехвалить, а даю объективную оценку. Очень важно, что в третью пятилетку регион ставит перед собой весьма серьёзные задачи, касающиеся обмена опытом с коллегами-педагогами из соседних областей, - сказал Игорь Сухин.

Екатерина Черепанова. Фото автора.

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