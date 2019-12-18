​Их всего десять

В глазах – решимость, затмевающая волнение, гордость в приподнятых подбородках и сжатых губах. Их провожают родители, невесты, друзья. Сквозь грусть расставания – счастливые улыбки: в Кремле служат только лучшие.

16 мая на Аллее Славы у Вечного огня в Кургане состоялась торжественная отправка молодых зауральцев в Президентский полк.

– Вам выпала огромная честь, – обратился к призывникам руководитель администрации города Кургана Александр Поршань. – Мы уверены, что вы не только благополучно отслужите, но и вернетесь достойно – с наградами, почестями, а ваши родители будут вас встречать как настоящих героев.

Проводить новобранцев и сказать им напутственное слово пришли представители власти, военного комиссариата, духовенства, общественности. По словам начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Сергея Нетунаева, молодые люди из Курганской области отправляются в Президентский полк на протяжении 15 лет. В этом году их десять, так как количество призывников в целом сократилось. Все они предварительно проходят строгий отбор. Для службы в Кремле необходимы крепкое здоровье и высокие морально­деловые качества, психическая устойчивость, среднее специальное образование, хорошая физическая подготовка. Кроме того, органами ФСБ проводится специальная проверка всех кандидатов на отправку, а также учитывается желание призывника.

Например, восемнадцатилетний житель Кургана Евгений Юдаков собирался служить на флоте, но предложению отправиться в Президентский полк очень обрадовался:

– Там хорошая строевая подготовка. От армии я жду только самого лучшего. После срочной службы планирую устроиться по контракту – отдохну месяц дома и вернусь в строй.

– Каждый должен служить, это же святое! – уверен его отец Александр Юдаков. – Я проходил срочную службу на Дальнем Востоке, в пограничных войсках. Хотел, конечно, чтобы сын попал туда же. Но жаловаться не приходится. Сейчас наша армия поднялась, растет уважение к ней. Столько молодых людей остается служить по контракту – это ведь о чем­то говорит!

Денис Минеев из Частоозерья рассказал, что готовился к отправке в полк четыре месяца – собирал документы и справки, проходил комиссии. От службы ждет только положительных эмоций. Прощаясь с родственниками и любимой девушкой, не может сдержать улыбки: расставаться, конечно, тяжело, но делать это в любом случае придется. Потому радостно, когда разлука компенсируется распределением в элитный полк.

– Грустно, конечно, но я счастлива! – говорит Светлана Корболина, подруга Дениса. – Переполняет гордость.

После прощания с близкими новобранцев увели готовиться к отправке. Кто­то из девушек и женщин, оставшихся на Аллее Славы, плакал – то ли от печали расставания, то ли от радости и гордости.

Марина Перова. Фото Александра Кадникова.