Имам-хатыб Калый Байдашев: «К Всевышнему ведёт тепло сердца и души»

Проходивший со 2 апреля по 1 мая священный месяц Рамадан завершился 2 мая одним из главных мусульманских праздников Ураза-байрам. А в целом 2022 год для мусульман особенный: по всей России, и главным образом в Татарии, проходят большие торжества. Мусульмане отмечают 1100-летие принятия ислама ВолжскойБулгарией. Истории христианства и мусульманства тесно переплетаются, обе религии уходят корнями в глубокую древность. Веками мы, верующие в разных богов, живем в мире и согласии.

О том, как отметили праздник приверженцы ислама и как сегодня хранят традиции добрососедства, рассказал имам-хатыб соборной мечети Шадринска КалыйБайдашев.

Главное – добрые дела

– КалыйШайнурович, насколько важны эти дни для мусульман?

– Священный месяц Рамадан – особый период в исламе, это время строгого поста, духовного и плотского очищения. Мусульманину предлагается быть воздержанным, укрощать греховные страсти, в течение месяца совершать пятикратные намазы, то есть молитвы. Ураза-байрам – один из главных мусульманских праздников, день разговления после поста. Он издавна олицетворяет собой главные заповеди ислама – милосердие, совершение добрых дел. Эти ценности одинаково близки и понятны людям всех традиционных религиозных конфессий. В это время дарят подарки, встречаются с родственниками. По обычаю посещают могилы родных, раздают пожертвования, приходят на праздничный намаз в мечеть. Обычно до 200 человек у нас собирается, а в этом году было и того больше. Пришлось расстилать несколько ковров на прилегающей к мечети территории, чтобы все желающие смогли совершить праздничное богослужение.

– Вы нередко выступаете в коллективах, учебных заведениях. О чем рассказываете слушателям?

– Наша мусульманская община вносит свой вклад в распространение идей толерантности (терпимости), в духовное, нравственное воспитание подрастающего поколения, в противодействие религиозному экстремизму. Как духовное лицо и член Общественной палаты города, я действительно регулярно встречаюсь с молодежью и объясняю, что в традиционных мировых религиях нет причин для конфликтов, там изначально заложены призывы к взаимопониманию и взаимоуважению. Это религии единобожия – Моисея, Иисуса, Мухаммеда. По свидетельству известного писателя Варлама Шаламова, во времена притеснения религий мулла старался дружить со священником, а тот в свою очередь – с муллой, потому что они люди верующие и понимают, что не могут быть врагами. Для истинного верующего нет хороших или плохих людей. Главное – это добрые дела. А к Всевышнему ведет тепло сердца и души.

В исламе нет ни расизма, ни фашизма

– В Шадринске успешно действуют центры национальной культуры – русской народной культуры «Лад», башкирско-татарской культуры «Дуслык». Насколько это важно для религиозных общин?

– В моем понимании, татарской культуры не может быть без ислама, как и русской культуры нет без православия. 21 мая этого года исполняется 1100 лет со дня добровольного принятия ислама народами Волжской Булгарии, предками татар. У нас разные языки, разная культура, но мы граждане единой страны и хотим как можно больше узнавать о своих соседях, о нашей общей богатой истории. 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России. Мы вместе дружно живем веками, уважаем друг друга и обязаны и в дальнейшем сохранять эту гармонию и вместе идти к процветанию наших культур. Кстати, я приглашен в Казань на торжества по случаю исторического юбилея.

– Мы переживаем сложный период в российской да и в мировой истории. Как кризис на Украине повлиял на умонастроения ваших прихожан?

– Ни одно государство не может считаться процветающим и мирным, если к власти приходят отъявленные националисты, считающие себя высшей расой. Недопустимо играть национальными чувствами. Сейчас существует множество угроз для мирной жизни россиян. Те, кто толкнул нашу страну в пучину конфронтации, используют самые низкие и коварные методы. Поэтому шадринское мусульманское сообщество, как и весь исламский мир, с полным пониманием относится к решению нашего президента о проведении спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, а в конечном итоге по защите интересов России и во имя спасения россиян от угрозы фашизма. Народ дает всемерную поддержку своему президенту. Мусульмане всегда защищали единое Отечество. И столетия назад, и в Первую мировую, и в Великую Отечественную войну. Так происходит и в настоящее время. В наших генах защита своей страны от внешних угроз. Мой отец ушел на фронт 24 июня 1941 года, а уже 4 июля принял первый бой. Мой родственник, командир кавалерийского эскадрона, рассказывал, что перед атакой они читали специальную молитву. Поэтому, как и для других мусульман, для меня День Победы – святой праздник. И я с гордостью проношу портрет своего отца в составе Бессмертного полка.

Мы уверены в своей правоте, поскольку в нашей религии нет расизма, нет фашизма. В основе морали и нравственности ислама – добро, справедливость, самопожертвование, человеколюбие.

Андрей ФЕДОРОВ.

ФОТО автора.

Принятие ислама Волжской Булгарией – событие, произошедшее в конце первого тысячелетия нашей эры, под которым в современной исторической науке подразумевается введение в Волжской Булгарии ислама как государственной религии, осуществлённое эльтебером (князем) Алмушом (X век). ВолжскаяБулгария – это историческое государство в Среднем Поволжье и бассейне Камы, существовавшее с X по XIII век. Традиционно, вслед за летописной хронологией, принятие ислама относят к 922 году и считают условным началом истории ислама Волго-Камско-Бельского региона.

В 985 году киевский князь Владимир Святославич в союзе с торками провёл военный поход на Булгарию и заключил с ней мирный договор. В 986 году посольство из Волжской Булгарии посетило Киев с предложением о принятии киевлянами во главе с князем Владимиром мусульманской веры от булгар. В 1006 году между Русью и Волжской Булгарией был заключён торговый договор: булгарские купцы могли свободно торговать на Волге и Оке, а купцы Руси – в Булгарии. Впоследствии после завоевания Золотой Ордой булгары фактически восстановили своё государство с последней столицей в Иске-Казань]. В XV веке новым культурно-политическим центром волжских булгар и перенесённой столицей стала Казань

РАХИМ ИТЕГЕЗ!

Так звучит по-татарски приглашение – добро пожаловать!

Всех желающих приглашают на Дни татарской культуры Альменевского муниципального округа

21 мая в 12.00 в Центре татарской культуры Курганской области пройдёт завершение проекта «Дни татарской культуры районов с компактным проживанием татар», который стартовал в апреле 2021 года.

Первым, кто представил культуру и быт татарского народа, был Сафакулевский район. Дальше эстафету подхватили Шадринский, Шумихинский и Щучанский районы, город Шадринск, Шатровский и Целинный муниципальные округа. А завершает проект Альменевский муниципальный округ. В программе мероприятия: концерт самодеятельных коллективов, выставка изделий декоративно-прикладного искусства и национальной кухни.

Всех желающих ждут по адресу: Курган, ул. Уральская, 1, Центр татарской культуры Курганской области. (12+)

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