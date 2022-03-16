Импортные составляющие для ремонта соцобъектов заменят на отечественные

Заместитель губернатора Курганской области Константин Малышев рассказал о строительстве и ремонте дорог и социальных объектов в период действия санкций:

- В преддверии сезона в Курганской области строительство и ремонт социальных объектов динамично набирает обороты, уверенно продолжается строительство школ и детских садов, хирургического корпуса онкодиспансера, детской поликлиники.

На заседании штаба по обеспечению социально-экономической стабильности губернатор Вадим Шумков дал поручение пересмотреть проектно-сметную документацию строящихся и ремонтируемых объектов на предмет замены импортных составляющих в строительных ресурсах, в том числе из списка 48 стран, внесенных Правительством Российской Федерации в перечень недружественных государств на продукцию отечественных производителей. Мы уже начали эту работу. Она будет проведена в строгом соответствии с действующим законодательством, а также с учетом уже внесенных изменений в законы, регулирующие строительную деятельность.

Считаю, что данные меры не только позволят нам продолжать двигаться по строительству и ремонту соцобъектов в условиях санкций, но и придадут дополнительную возможность развития для региональных и отечественных производителей в целом. Российские производители качественной продукции, которые, возможно, в силу раскрученности крупных зарубежных брендов, раньше проигрывали им на рынке, не уступая в качестве, теперь смогут проявить себя, получат возможность расширить производство, создавать новые рабочие места.

В Курганской области с учётом масштабных объемов строек и ремонтов, в каждом городе, районе сфера ремонтных и строительных площадок также останется одной из перспективных сфер дополнительного трудоустройства. К примеру, только на строительстве большой школы в Заозерном на 1 500 учеников подрядчик в летний сезон планирует создать до 300 новых рабочих мест. Сотни дополнительных рабочих мест в строительный сезон появятся и в районах области.

По информации пресс-службы губернатора Курганской области.