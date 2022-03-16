Индекс промышленного производства в Курганской области составил 114,7%

Индекс промышленного производства в Курганской области по итогам января 2022 года составил 114,7% к аналогичному периоду 2021 года. Такая информация опубликована на сайте Свердловскстата.

Обрабатывающие производства продемонстрировали ещё более высокий рост - по этому направлению индекс производства составил 117,1%.

По информации, предоставленной пресс-службой губернатора Курганской области, по отраслям-лидерам первого месяца года показатели индекса выглядят следующим образом: 442,7% - производство прочей неметаллической минеральной продукции; 155,2% - производство кожи и изделий из кожи; 152,6% - металлургическое производство; 129,1% - производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; 125,7% - производство машин и оборудования, не включённых в другие группировки; производство пищевых продуктов - 114,8%; ремонт и монтаж машин и оборудования - 105,6%; производство прочих транспортных средств и оборудования - 105,5%; производство напитков - 103,7%; производство прочих готовых изделий - 102,5%; производство текстильных изделий - 102%.

В производстве машин и оборудования - насосов воздушных или вакуумных, воздушных или прочих газовых компрессоров; арматуры для трубопроводов, сосудов, котлов, цистерн, баков и аналогичных ёмкостей; автобусов, имеющих технически допустимую максимальную массу более 5 т, пожарных автомобилей, транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог.

В строительной сфере - керамического неогнеупорного кирпича, блоков и прочих сборных строительных изделий из цемента, бетона или искусственного камня для зданий и сооружений.

В пресс-службе губернатора Курганской области сообщили, что в пищевой промышленности в два с половиной раза по сравнению с январём 2021 года выросло производство мясных и мясосодержащих консервов, в 1,9 раза - мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятина, конины и мяса прочих животных. Также по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в регионе увеличились объёмы выпуска мяса птицы, рыбы, колбасных изделий, молока, муки, хлеба, кондитерских и макаронных изделий, минеральных и питьевых вод.

Фото Николая Пушилина.