Информацию о четвероногих питомцах курганского приюта можно найти в интернете

У муниципального приюта для бездомных животных появилась своя страница в Интернете. Здесь можно посмотреть питомцев приюта, найти себе четвероногого друга и стать его хозяином.

В настоящее время на странице приюта разместили информацию о пяти хвостатых постояльцах. В частности, здесь указан пол и возраст собак, адреса мест, где они были отловлены. Также есть описание повадок и характеров псов, клички, которые бездомыши получили в приюте.

Отметим, информация о животных и разделы страницы приюта сейчас находятся в процессе заполнения. Подробности о питомцах, ищущих хозяев, можно уточнить по телефону: 24-17-25.

В пресс-службе администрации города сообщили, что приют расположен по улице Б.-Петрова, 124а и работает семь дней в неделю с 8:00 до 20:00 часов (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00). Приём посетителей проводится с 13:00 до 18:00 часов.